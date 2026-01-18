LUMA Energy asegura que avería durante las SanSe fue por “sobrecarga de algunos comerciantes”

La compañía indicó a este medio que “se completaron las reparaciones y se restableció el servicio a las 3:30 a.m., aproximadamente”.

En declaraciones escritas, LUMA indicó en la red social X que “brigadas respondieron inmediatamente a una avería registrada cerca de las 4:00 pm que afectó el servicio en al menos dos edificios en el Viejo San Juan entre las calles Norzagaray, Cruz y San Sebastián”.

Agregó que “en menos de una hora, nuestro personal fue escoltado por la Policía Municipal siguiendo el protocolo establecido en el Plan de Manejo de Incidente”.

“Se identificó un puente abierto (unión de una línea eléctrica) sobre un edificio en la calle San Sebastián, aparentemente causado por sobrecarga en el sistema por exceso de capacidad de algunos comerciantes”, señaló el comunicado de LUMA.

PUBLICIDAD

A eso de la media noche, LUMA indicó que estaba esperando a que disminuyera la cantidad de público y que fuera “seguro acceder al área”, en “coordinación con las autoridades”.

“Continuaremos destacados en el Centro de Mando del Municipio de San Juan para coordinar de forma ágil y segura cualquier apoyo adicional para restablecer el servicio con prontitud”, aseguró la empresa.