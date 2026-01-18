Opinión
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Al menos dos edificios en la calle San Sebastián permanecen sin servicio de energía eléctrica

LUMA Energy indicó que identificó el problema, aunque no especificó cuál fue la situación o qué provocó la avería

18 de enero de 2026 - 9:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El consorcio indicó que brigadas atenderán la situación tan pronto sea seguro. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Brigadas del consorcio LUMA Energy laboran para restaurar el servicio de energía eléctrica a, al menos, dos edificios que quedaron a oscuras durante el tercer día de las Fiestas de la Calle San Sebastián en el Viejo San Juan.

Pese a que LUMA Energy indicó, en declaraciones escritas, que al menos dos edificios han sido afectados, advirtió que algunos clientes en o cerca de la calle San Sebastián podrían experimentar interrupciones mientras las reparaciones se llevan a cabo.

El consorcio explicó que brigadas fueron escoltadas por la Policía Municipal de San Juan y que la reparación “se llevará a cabo utilizando equipo especializado y en coordinación con las autoridades tan pronto sea seguro acceder al área”.

Aunque LUMA sostuvo que se identificó la avería “en un edificio en la calle San Sebastián”, no ofreció detalles en cuanto al tipo de avería y qué pudo haberla provocado.

“Es posible que algunos clientes experimenten interrupciones temporales mientras se corrige la avería”, indicó LUMA en el escrito.

Artesanos y artesanas de todo Puerto Rico han dicho presente en la edición más reciente de las fiestas.Desde horas tempranas del día, la calle San Sebastián estaba abarrotada de personas, subiendo y bajando, como dice la canción que hoy es casi un himno de las fiestas.Y mientras haya gente en la calle de San Sebastián, la música nunca dejará de sonar.
1 / 10 | La fiesta sigue activa en el tercer día de las "SanSe". Artesanos y artesanas de todo Puerto Rico han dicho presente en la edición más reciente de las fiestas. - Pablo Martínez Rodríguez

“Continuaremos destacados en el Centro de Mando del Municipio de San Juan para coordinar de forma ágil y segura cualquier apoyo adicional para restablecer el servicio con prontitud”, añadió el consorcio.

LUMA no indicó cuándo estima que el servicio se restablecerá.

