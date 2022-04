LUMA Energy, compañía encargada del sistema de transmisión y distribución de la red eléctrica en Puerto Rico, confirmó esta mañana que contrató una firma internacional para que realice la investigación de las causas del apagón general que afectó a toda la isla el pasado 6 de abril.

El consorció indicó en un comunicado de prensa que la contratación fue otorgada a Exponent, una compañía que brinda servicios de consultoría en temas de ingeniería, salud, ciencia, entre otros.

“Averiguar por qué ocurrió el apagón y qué se debe hacer para prevenir este tipo de evento en el futuro es fundamental. La contratación de Exponent, una firma reconocida internacionalmente con expertos líderes es esencial para llevar a cabo una investigación metódica y detallada que nos brinde las respuestas”, manifestó el CEO de LUMA Energy, Wayne Stensby.

Este medio solicitó conocer a cuánto asciende la contratación de esta firma, pero la portavoz del consorcio, Gloria Soltero, no precisó el monto al momento de esta publicación.

PUBLICIDAD

/ Las imágenes muestran el estado en el que quedó la zona de interruptores de la central Costa Sur tras el incendio que provocó el apagón general cerca de las 8:30 p.m. del 6 de abril de 2022. (Jorge A. Ramírez Portela)

El fuego destruyó parte de los interruptores y causó el incidente que desembocó en la paralización de la generación de electricidad, no solo en la central Costa Sur, sino en las demás estaciones alrededor de la isla. (Jorge A. Ramírez Portela)

El personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos finalmente controló el incendio en la central cerca de las 10:30 de la noche del 6 de abril de 2022. (Jorge A. Ramírez Portela)

En el día de hoy jueves, 7 de abril de 2022, personal del Negociado de la Policía, la Autoridad de Energía Eléctrica y del conglomerado LUMA Energy inspeccionaban el área para determinar qué causó el fuego. (Jorge A. Ramírez Portela)

El principal oficial ejecutivo de LUMA Energy, Wayne Stensby, indicó que la investigación del incendio podría tardar varias semanas. (Jorge A. Ramírez Portela)

El ingeniero Josué Colón (con camisa azul), director ejecutivo de la AEE, indicó en conferencia de prensa desde la central Costa Sur que, por el momento, no tienen un estimado concreto de cuánto les tomaría a la AEE y a LUMA restablecer el servicio de energía eléctrica en todo Puerto Rico. (Jorge A. Ramírez Portela)

Colón, al igual que Stensby, resaltó que, por el momento, desconocen qué fue lo que provocó el incendio que llevó a la situación de emergencia en la isla. (Jorge A. Ramírez Portela)

Stensby, por su parte, explicó que LUMA Energy se encuentra en un proceso de "restauración completa" de la red eléctrica, al tiempo que lamentó el impacto que ha tenido sobre los puertorriqueños. (Jorge A. Ramírez Portela)

Personal de la AEE se dirige a la zona de interruptores en la central Costa Sur para continuar con las labores de reparación para restablecer el servicio. (Jorge A. Ramírez Portela)

Stensby indicó que "llevaremos a cabo una investigación sobre las causas. La investigación acaba de empezar y compartiremos los resultados para que podamos prevenir que un apagón como este ocurra nuevamente". (Jorge A. Ramírez Portela)

Por su parte, el ingeniero Gadiel Hernández, de LUMA Energy, indicó que existía la posibilidad de que el interruptor que se incendió hubiese excedido su vida útil. (Jorge A. Ramírez Portela)

"Tengo que buscar el expediente para ver, pero probablemente debe ser un breaker de sobre 40 años de servicio y ya tiene que haber vencido su vida útil de cerca de 30 años", explicó Hernández. (Jorge A. Ramírez Portela)

Stensby añadió que personal de LUMA y de la AEE trabajaron toda la noche para restaurar las unidades de generación, líneas de transmisión de alto voltaje y las subestaciones afectadas, a fin de llevarles electricidad a los hogares, comercios e industrias. (Jorge A. Ramírez Portela)

Preliminarmente, el ejecutivo sostuvo que el apagón fue causado por una avería en un interruptor de la unidad número cinco de la central. Tras ocurrir el incendio, se activó el sistema de protección de la red eléctrica y se apagaron las demás centrales de generación. (Jorge A. Ramírez Portela)

Pese a la gravedad de la avería, Stensby recalcó que la expectativa del conglomerado es que "un número grande de clientes recupere el servicio durante la tarde de hoy", pero insistió en que no puede estimar cuándo se normalizará la situación. (Jorge A. Ramírez Portela)

De momento, sobre 400,000 abonados permanecen sin servicio de electricidad, y varios municipios tampoco tienen servicio de agua potable por la falta de energía en las plantas de bombeo. (Jorge A. Ramírez Portela)

Exponent establece en su portal web que durante 50 años “hemos brindado servicios de consultoría de ingeniería, científicos, ambientales y de salud a corporaciones, compañías de seguros, agencias gubernamentales, bufetes de abogados e individuos”.

Según LUMA, la contratación se otorgó tras considerar a la mencionada firma como “expertos líderes en la industria reconocidos internacionalmente por su pericia en el análisis de causa-raíz”.

“Exponent ya comenzó la investigación, la cual está dirigida por el Dr. Richard Brown, un experto reconocido internacionalmente en grandes interrupciones de electricidad, confiabilidad del sistema y análisis de causa-raíz. El Dr. Brown aporta una amplia experiencia en el estudio de las causas fundamentales de los grandes apagones, incluyendo trabajo previo de este tipo en Puerto Rico”, alegó LUMA Energy en el comunicado.

Según Brown, la investigación que desarrollará tomará varios meses.

“Si bien existe un claro deseo de tener las respuestas inmediatamente, la realización de una investigación adecuada debe seguir un proceso riguroso, y esperamos proporcionar estas respuestas en los próximos meses”, apuntó Brown, ingeniero principal de Exponent.

Durante las labores de recuperación tras el apagón, el vicepresidente de Asuntos Regulatorios de LUMA Energy, Mario Hurtado, afirmó a El Nuevo Día que el consorcio había identificado a personal “con bagaje” para realizar la investigación.

Sin embargo, tras múltiples preguntas, el ejecutivo dejó la puerta abierta a la contratación de personal fuera de la isla para completar la pesquisa.

“Las investigaciones de este tipo de eventos siempre las hace LUMA y traen expertos que sean necesarios en ese caso por ser un evento con un interruptor. Es posible que nos asesoremos con expertos en esa tecnología en particular y en ese tipo de maniobra en particular y obviamente vamos a traer a los expertos más importantes para poder hacer la investigación y presentar los hechos y trabajar y hacer los cambios para que esto no ocurra otra vez”, sostuvo Hurtado, en una entrevista con este medio el pasado 9 de abril.

PUBLICIDAD

La compañía no precisó si parte de su personal participará de la investigación o si será exclusivamente dirigida por Exponent.

El apagón general del pasado 6 de abril, presuntamente, inició con un incendio en el patio de interruptores de la unidad 5 de la central Costa Sur, en Guayanilla. La emergencia dejó sin servicio eléctrico a todos los abonados de LUMA Energy.

Al consorcio le tomó cuatro días restablecer el servicio a la totalidad de sus clientes.