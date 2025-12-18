LUMA Energy enfila sus cañones hacia el COR3 por retrasos mayores en proyectos de reconstrucción
El tiempo que toman las reconciliaciones de gastos del consorcio duplica el de los procedimientos de Genera PR
18 de diciembre de 2025 - 6:09 PM
Al abordar las complejidades de los pasados años para echar adelante el grueso de los proyectos de reconstrucción, representantes de LUMA Energy enfocaron este jueves los cañones en el tiempo que toma recibir los fondos de parte de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés), entre ellos, las partidas bajo el programa de Working Capital Advance (WCA), conceptualizado precisamente para asegurar liquidez a lo largo del desarrollo de las obras.
