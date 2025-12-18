Al abordar las complejidades de los pasados años para echar adelante el grueso de los proyectos de reconstrucción, representantes de LUMA Energy enfocaron este jueves los cañones en el tiempo que toma recibir los fondos de parte de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés), entre ellos, las partidas bajo el programa de Working Capital Advance (WCA), conceptualizado precisamente para asegurar liquidez a lo largo del desarrollo de las obras.