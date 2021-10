Con 30 años de servicio en el sistema de educación de Puerto Rico, Arlene Tolentino decidió que había llegado el momento de su retiro. No imaginó, sin embargo, los retos que enfrentaría para subsistir con una pensión trastocada por la reforma de 2013. Tampoco pasó por su mente que, ahora, a dos años de su último día de trabajo, enfrentaría una nueva amenaza.

“La felicidad del último ponche, esa satisfacción del deber cumplido, se convierte ahora en ansiedad”, expresó la jubilada de 58 años en entrevista con El Nuevo Día, para resumir la incertidumbre que viven ella y miles de pensionados del Sistema de Retiro para Maestros, que enfrentan la posibilidad del recorte del 8.5% de sus pensiones como parte de las medidas de austeridad que busca aplicar la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Sentada en la sala de su hogar, del que aún debe nueve años de hipoteca, quien fue Consejera Profesional “de corazón” por tres décadas en ocho escuelas del Departamento de Educación contó los desafíos que enfrenta para llegar a fin de mes, a veces con su cuenta en negativo.

Y es que Arlene, al igual que directores, trabajadores sociales y bibliotecarios, forma parte del sistema que agrupa a los maestros jubilados. Su pensión, acumulada hasta la fecha de su retiro, el 30 de septiembre de 2019, es de $2,414.09. Pero la cantidad que realmente recibe al mes es $1,875.43.

Los $538.66 que no ve reflejados en su cuenta, indicó, se van en pagar $245 al mes del plan médico, y el resto va a cubrir un préstamo que se vio obligada a tomar en la Cooperativa de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), para sobrevivir los tres meses sin ingresos que enfrentó tras su retiro.

Con lo que sí recibe, dividido en dos quincenas de $939.84 y $935.59, paga la hipoteca, otro préstamo que tomó para arreglar su casa después del huracán María y las facturas cada vez más altas del agua y la luz. También paga el celular, la compra de alimentos y el mantenimiento del patio.

“Un día me llega la pensión, al otro día trato de pagar casi todo por Internet o por teléfono, y a al tercer día me queda muy poco dinero. Me pueden quedar $100 en lo que vuelvo a cobrar, algunas veces no me queda nada, algunas veces en lo que vuelvo a cobrar tengo en el banco negativo $12″, contó.

Y aunque no le llega toda su pensión, el 8.5% del recorte se aplicaría a la totalidad de $2,414.09 y no a los $1,875.43 que recibe al mes. Esto quiere decir que, de aprobarse el recorte incluido en el Plan de Ajuste (PDA) de la JSF, Arlene perdería $205.20 adicionales, y su pensión quedaría en $1,670.23.

Su desasosiego por lo que tendrá que enfrentar económicamente si se le quita más dinero va más allá. Como madre soltera de un joven adulto con diversidad funcional, Arlene es la única proveedora en el hogar.

Su cuadro financiero se complicó aún más hace un mes, cuando tuvo que someterse a una operación de reemplazo de rodilla, a raíz de una caída en un adiestramiento en 2018, y que su plan médico no costeó en su totalidad. “Yo empecé a llorar, a llorar y a llorar. Esos son los gastos imprevistos, que no encuentras qué hacer”.

“Yo desearía que las personas que puedan intervenir en esta situación, lo hagan por nosotros. Que piensen que nosotros le dimos 30 años a los niños y a los jóvenes de Puerto Rico, necesitamos tener un retiro digno. Con ese 8.5% que pretenden eliminarnos, nos van a dejar en la pobreza”, declaró la retirada.

“La empatía no existe”

El total de pensionados del Sistema de Retiro para Maestros asciende a 47,722. Según datos de la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico, 15,884 reciben una pensión de $2,000 en adelante al mes.

Este es el nuevo tope que aceptó la JSF la pasada semana, tras negociaciones con la Asamblea Legislativa. Previamente, el tope establecido tocaba las pensiones desde $1,501 al mes. Aun con este acuerdo, el gobernador Pedro Pierluisi ha sido enfático en que su política pública es de cero recortes a las pensiones.

Otra educadora que perdería parte de su pensión es Lucía Colón, quien fue maestra por 30 años en Carolina, hasta su retiro en el 2014.

La jubilada de 61 años criticó que el organismo a cargo de las fianzas de Puerto Rico busca recortar sus beneficios de $2,027 a $1,855 mientras el costo de vida sigue en aumento. De ahí Lucía paga la aportación de $110 a su plan médico, $745 entre la hipoteca de su casa y el pago de un préstamo a causa del huracán María, y otros gastos mensuales.

“El panorama es aumento, aumento, aumento. Y va a llegar el momento en que tengas que tener una ruleta para decidir si este mes pago la luz, si pago el agua, a ver cómo juego con la comida. Es muy difícil. Aquí hay una desconsideración horrible, la empatía no existe”, denunció.

Lucía teme perder su casa si se llegara a implementar la rebaja a su pensión, lo que la ha llevado a considerar reintegrarse a la fuerza laboral para compensar la pérdida.

“Yo vivo sola y se puede imaginar los malabares que hago, imagínese una familia. Esto es una esclavitud, la nueva esclavitud es que el cheque no te dé. Estás viviendo de cheque en cheque. ¿Qué va a pasar con Puerto Rico? El coste de vida cada día es más alto. Míralo al revés, míralo al derecho, aquí no hay manera”, lamentó.

“Tenemos que pasar necesidades”

Enid Lacen se jubiló en el 2008, tras casi 32 años de educadora en Loíza. A su rutina de retiro incorporó las madrugadas usuales de los años de enseñanza, paseos con su perro Oso y rutinas de ejercicio. Del sistema también heredó dolores crónicos y un diagnóstico de fibromialgia.

“Me fui del sistema muy dolida, porque los maestros damos lo mejor de nosotros en nuestros años de juventud. Ahora nos retiramos, dimos lo mejor de nuestros días, somos los que educamos a la sociedad, pero no nos consideran. Es bien triste uno retirarse del sistema y que el Gobierno piense que somos una basura. Así nos tratan”, lamentó la educadora.

La pensión de Enid, que asciende a $1,852, ya no se vería afectada con la rebaja que busca imponer la JSF. Sin embargo, su preocupación no mermó con el anuncio, pues reconoció que el dinero no le da incluso ahora, cuando incurre en gastos como del plan médico y el pago mensual de un vehículo.

“Tengo dos hermanas que me subsidian. Si no fuera porque mensualmente una me da $300 para pagar la guagua, yo solo pongo $164, y la otra me envía $200 para mis medicamentos, yo no podría subsistir. No puedo vivir con $1,800 porque no me dan”, exclamó.

La educadora, que se mostró orgullosa de su trayectoria como activista en la lucha magisterial, urgió a sus compañeros a no dar la espalda a aquellos retirados que sí se verán afectados con el recorte.

“Las condiciones de salud en las que los maestros salen del sistema, no podemos subsistir y tener una buena calidad de vida con la pensión que recibimos”, expresó. “¿Qué pasa con los maestros que no tienen una persona que pueda darles la mano? Aun cuando no nos van a pagar nuestra pensión, tenemos que ser solidarios con el resto de los maestros”.