Al menos 100,000 abonados permanecen sin servicio de energía eléctrica desde las 7:00 p.m. de hoy, miércoles, luego de que las unidades #1 y #2 de la cogeneradora AES Puerto Rico, en Guayama, salieron de servicio en dos ocasiones por razones que aún se desconocen.

Según la página de generación de AES en el portal de la AEE, la unidad #1 está generando 55 megavatios, pero la unidad #2 no está operando.

La cifra de abonados sin energía eléctrica aumentó en horas de la noche, tal como anticipó la Autoridad de Energía Eléctrica ante la pérdida de generación. Esta mañana, al menos, 155,937 clientes se quedaron sin luz luego de un primer evento que sacó de servicio a las unidades #1 y #2 de AES Puerto Rico, por razones que aún se desconocen.

El pico de clientes afectados se alcanzó a eso de las 9:06 a.m., según la cifra que proveyó una fuente a El Nuevo Día.

Poco después de las 11:20 a.m., la cantidad de abonados sin servicio había bajado a 16,231, de acuerdo con el portal de LUMA Energy. El consorcio, a cargo del Centro de Control Energético, activó relevos de carga para estabilizar el sistema tras la pérdida de generación, confirmó su portavoz, Hugo Sorrentini.

“Entendemos la frustración que estas interrupciones relacionadas con la generación suponen para nuestros clientes, y estamos monitoreando la situación de cerca”, dijo LUMA en un comunicado enviado a las 10:34 a.m.

Como en eventos similares anteriores, el consorcio exhortó a los abonados a “conservar energía”, especialmente durante las horas pico de 6:00 p.m. a 10:00 p.m., “para ayudar a minimizar el impacto de las posibles interrupciones de servicio provocadas por la insuficiencia de generación”.

Por su parte, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) informó, a través de sus redes sociales, que activó 18 unidades de reserva “para mitigar la pérdida de generación”. Estas unidades, que están distribuidas por toda la isla, suelen quemar diésel, por lo que su operación es más costosa.

En un tuit anterior, la AEE destacó que las unidades de AES Puerto Rico salieron de servicio “de manera no coordinada”.

“Nuestro equipo evalúa la salida del sistema de nuestras unidades de generación para reestablecer su servicio lo antes posible”, dijo, entretanto, el portavoz de AES Puerto Rico, Samuel Arroyo, poco después del evento.

A las 12:26 p.m., Arroyo informó: “Nuestra unidad 1 se sincroniza al sistema eléctrico aumentando su generación de energía paulatinamente”.

Sin embargo, unas horas después, la corporación pública informó que la unidad #1 de AES salió de servicio nuevamente, por lo que ambas generatrices no estaban operando. La AEE advirtió que, de no colocar las unidades de AES en funcionamiento nuevamente, no contarían con la generación necesaria para suplir el pico de demanda.

Hoy más temprano, a eso de las 8:00 a.m., también salió de servicio la unidad CT#2 de la cogeneradora EcoEléctrica, en Peñuelas.

Según el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, se perdieron más de 600 megavatios de generación con la salida de las unidades de AES Puerto Rico y EcoEléctrica.