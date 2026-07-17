Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
17 de julio de 2026
89°Lluvias aisladas
NoticiasLocales
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Metropistas anuncia “cierre total” de puente de la PR-52 en dirección de Caguas a San Juan por trabajos

Habilitarán un desvío temporal desde este viernes hasta el domingo próximo

17 de julio de 2026 - 11:39 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los trabajos en el puente localizado en el kilómetro 25 de la PR-52 forman parte del Programa de Rehabilitación de Puentes de Metropistas. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Metropistas anunció este viernes el “cierre total” del puente localizado en el kilómetro 25 del expreso Luis A. Ferré, en dirección de Caguas a San Juan, como parte de los trabajos que se realizan en la infraestructura.

Las obras iniciarán hoy a las 8:00 p.m. y se extenderán hasta el domingo próximo al mediodía, se informó en un comunicado de prensa.

El objetivo del cierre es “controlar las vibraciones en el puente durante el vertido de hormigón”.

Desvío temporal en la PR-52 a la altura del kilómetro 25.
Desvío temporal en la PR-52 a la altura del kilómetro 25. (Suministrada)

Metropistas precisó que, para mantener la fluidez vehicular durante el período de construcción, se implementará un desvío temporal hacia el puente en dirección a Cayey (sur).

Los trabajos forman parte del Programa de Rehabilitación de Puentes de Metropistas, empresa que exhortó a los conductores a planificar sus rutas con anticipación, reducir la velocidad al transitar por el área y mantenerse atentos a las señales y dispositivos de tránsito que se instalarán para su seguridad y orientación.

Para obtener mayor información sobre los trabajos, los ciudadanos podrán visitar las plataformas digitales de Metropistas, se informó.

Tags
MetropistasExpreso Luis A. Ferré
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 17 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: