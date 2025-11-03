Opinión
3 de noviembre de 2025
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Miles de abonados sin luz por relevos de carga debido a “deficiencias en generación de energía”

A las 7:10 p.m. sobre 114,000 clientes no tenían electricidad

3 de noviembre de 2025 - 7:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Luma Energy es la encargada del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica del país, mientras que Genera PR se le delegó la administración del sistema de generación. (Xavier Araújo)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El consorcio de energía LUMA Energy informó en la noche del lunes sobre la activación de relevos de carga por “deficiencias en la generación de energía” en Puerto Rico.

RELACIONADAS

“Esto significa que algunos clientes podrían experimentar interrupciones temporales del servicio”, lee una publicación en la cuenta de X de LUMA.

De acuerdo al estatus del servicio en el portal del consorcio, a las 7:10 p.m. un total de 114,237 de clientes a través de la isla no contaba con energía eléctrica.

La mayoría de estos abonados se encuentran en la región de Carolina, donde hay 23,584 clientes sin luz; Mayagüez, con 18,791; y San Juan, con 16,729. No obstante en todas las regiones aparece una cifra de clientes afectados.

LUMA Energy es la encargada del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica del país, mientras que Genera PR administra el sistema de generación.

Al momento, no hay una publicación de Genera PR detallando lo ocurrido.

ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas.
