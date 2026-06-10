Miles de abonados sin servicio eléctrico debido a relevos de carga

Miles de abonados se quedaron sin servicio eléctrico este miércoles debido a relevos de carga asociados con deficiencias en el sistema de generación.

El consorcio energético LUMA Energy sostuvo a través de redes sociales que “se están produciendo relevos de carga debido a deficiencias en la generación por la salida abrupta de AES Puerto Rico“.

“Esto significa que algunos clientes podrían experimentar interrupciones en el servicio. Aunque no somos responsables de la generación, seguimos en comunicación constante con las empresas generatrices para minimizar el impacto en los clientes”, aseguró LUMA Energy.

A las 12:10 p.m., el portal de LUMA indicaba que 25,696 clientes permanecían sin suplido de enegía.

El Nuevo Día intentó contactar a la planta AES Puerto Rico para más información, pero, al momento de esta publicación, no obtuvo respuesta.