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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Miles de abonados sin servicio eléctrico debido a relevos de carga

El consorcio enérgetico LUMA Energy atribuyó la situación a deficiencias de generación

10 de junio de 2026 - 12:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
A las 12:10 p.m., el portal de LUMA indicaba que 25,696 clientes permanecían sin suplido de enegía. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Miles de abonados se quedaron sin servicio eléctrico este miércoles debido a relevos de carga asociados con deficiencias en el sistema de generación.

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El consorcio energético LUMA Energy sostuvo a través de redes sociales que “se están produciendo relevos de carga debido a deficiencias en la generación por la salida abrupta de AES Puerto Rico“.

“Esto significa que algunos clientes podrían experimentar interrupciones en el servicio. Aunque no somos responsables de la generación, seguimos en comunicación constante con las empresas generatrices para minimizar el impacto en los clientes”, aseguró LUMA Energy.

A las 12:10 p.m., el portal de LUMA indicaba que 25,696 clientes permanecían sin suplido de enegía.

El Nuevo Día intentó contactar a la planta AES Puerto Rico para más información, pero, al momento de esta publicación, no obtuvo respuesta.

Sin embargo, el portal de Genera PR mostraba a las 12:10 p.m. que, en efecto, la generación a cargo de la planta AES se encontraba en 0 megavatios.

Tags
Breaking NewsLUMA EnergyAES Puerto RicoGenera PR
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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