18 de agosto de 2025
Miles de clientes de LUMA Energy continúan a oscuras

El consorcio informó que trabaja en el restablecimiento del servicio energético

18 de agosto de 2025 - 9:19 AM

LUMA Energy anticipa que restablecimiento del servicio eléctrico “pudiera extenderse hasta mañana”

“Está difícil decir que hoy podamos completarlo”, explicó Alejandro González, vicepresidente de líneas de distribución.

Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Miles de clientes de LUMA Energy permanecían el lunes en la mañana sin servicio eléctrico, luego de un fin de semana en el cual las inclemencias del tiempo provocaros fallas y averías a lo largo de toda la isla.

A las 9:10 a.m., 77,067 clientes del consorcio energético estaba sin servicio, según el portal de estatus de servicio de LUMA. Esto representa el 5.27% de los abonados.

La región con más clientes sin luz, a esa hora, era Bayamón, con 21,008 abonados a oscuras, seguida por Caguas (16,443) y San Juan (12,457). La región menos afectada lo era Carolina, con 1,158 clientes sin luz.

Estas cifras están por encima de lo reportado en la última actualización de LUMA, cuando a las 7:30 a.m. sostuvo que el 95.1% de los clientes contaba con servicio energético.

“La mayoría de los clientes afectados se concentran en las regiones de Bayamón, Caguas y Mayagüez, conforme las bandas de lluvia se han ido desplazando fuera de Puerto Rico”, informó LUMA, a las 7:30 a.m.

“Nuestros equipos continúan trabajando lo más rápido y seguro posible, mientras las condiciones del tiempo lo permitan. Recordamos a nuestros clientes que pueden reportar averías por teléfono al 1-844-888-5862. Es importante mantenerse alejados de las líneas eléctricas caídas y reportarlas de inmediato”, añadió, mediante un comunicado de prensa.

En el fin de semana, a causa del paso cercano del huracán Erin, miles de abonados experimentaron interrupciones en el servicio energético. En su pico, unos 160,000 clientes estuvieron a oscuras.

“Nuestro sistema es frágil": Gobernadora responde ante falta de luz por el paso cercano del huracán Erin

"Estamos buscando arreglarlo”", sostuvo Jenniffer González desde La Fortaleza.

El vicepresidente de Líneas de Distribución de LUMA Energy, Alejandro González, evitó estimar, el domingo, cuándo restablecerán por completo el sistema eléctrico, que sufrió múltiples averías a causa de las ráfagas y lluvias registradas en la zona.

“Estamos trabajando para que todo lo que se vio afectado anoche (sábado) y durante la mañana de hoy pueda entrar en servicio... Pudiera extenderse hasta mañana (lunes), puedo decir eso sin temor a equivocarme”, agregó el ejecutivo de LUMA.

LUMA, precisó, tenía activos a 750 empleados para responder a la emergencia, de 1,500 trabajadores disponibles.

Por su parte, el alcalde de Ciales, Jesús Resto, indicó que el ayuntamiento ha trabajado en atender situaciones con arboles caídos y tendido eléctrico.
En imágenes: así fue el impacto del paso cercano de Erin por Puerto Rico. Una bandera de advertencia ondea al viento en una playa mientras la gente se baña en Condado, Puerto Rico, mientras el huracán Erin se acerca, el 15 de agosto de 2025.

El portavoz de LUMA, Hugo Sorrentini, indicó que, en horas de la mañana del domingo, había 730 empleados de la empresa a cargo de la trasmisión y distribución de la red eléctrica en calle, atendiendo las averías.

“El viento, particularmente en las zonas altas, ha sido el principal factor causante de las averías. Las líneas chocan, se enredan, caen al suelo y, entonces, se dan las averías”, señaló, en entrevista telefónica.

El consorcio reportó una disminución en la cantidad de clientes sin servicio en la mañana del domingo, pero la cifra aumentó temprano en la tarde.

LUMA EnergyHuracán ErinTemporada de huracanesMeteorologíaBreaking News
Keila López Alicea
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
