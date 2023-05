Elena Cajigas, puertorriqueña que dirige el Hogar Bethel y que lleva más de 10 años en Haití, clamó ayer por ayuda internacional ante la crisis violenta que vive en el vecino país, a raíz del incremento de las bandas de criminales, lo que la empujó a abandonar la sede de su orfanato.

La mujer, de 65 años, tiene bajo su cargo a 26 menores haitianos, entre ellos, Diameelah, una niña de dos años que padece de miocarditis. La pequeña necesita medicamentos que están en hospitales de Puerto Príncipe, capital de Haití, pero cruzar la carretera principal pareciera un trayecto de vida o muerte.

“Aquí, no hay lugar seguro. En cualquier momento, puede venir un bandido y tomar un arma y matar a todos alrededor”, contó la boricua, en entrevista telefónica desde Archaie, a donde huyó –con sus niños y jóvenes– por el miedo de que los bandidos invadieran su orfanato en Cabaret, Haití.

Aunque Archaie es un lugar en el que se siente más protegida, porque los bandidos aún no lo han invadido, reiteró que, “en este país, no hay lugar seguro”.

“Si pudiéramos llegar a Santo Domingo… Si hubiera un acuerdo político de las dos naciones y nos dejaran entrar, trabajar y poder hacer un hogar. Estar con los niños… Empezar de cero”, exhortó la misionera boricua.

Justo hoy, Diameelah tenía una cita médica, pero se le hará imposible llegar por la inseguridad y el miedo a ser interceptadas en el camino por las guerrillas, que han matado a cientos de haitianos tan solo en el último mes.

Todos los niños del Hogar Bethel son sobrevivientes de maltrato, violencia de género, víctimas de la pobreza, o fueron entregados por sus padres. (Suministrada)

Al regresar de un viaje a Puerto Rico, en noviembre pasado, Cajigas presenció una imagen aterradora e imborrable. La noche de su llegada a Haití, tuvo que quedarse en la capital. Al día siguiente, viajó en un vehículo blindado de la policía haitiana. Cuando llegó y se bajó de la camioneta, vio decenas de cadáveres en el camino.

“Esa misma noche, hubo una masacre en mi barrio, en la que mataron a más de 20 personas. Cuando llegué, que me bajé del carro para cruzar al hogar, yo pasaba por entremedio de los cadáveres por la carretera, porque todavía no los habían recogido”, relató con mucho temor en su voz.

Afirmó que fue una situación tan impresionante, que fue el punto de quiebre para decidir huir de su ciudad, en enero, y ubicarse temporalmente en Robergeau, en Archaie, una zona a cerca de media hora del barrio Source Matelas, en Cabaret, donde se estableció el hogar de niños por más de 10 años.

Todos los niños del Hogar Bethel son sobrevivientes de maltrato, violencia de género, víctimas de la pobreza o fueron entregados por sus padres al no tener los recursos económicos ni de seguridad para protegerlos.

Laura García, voluntaria del orfanato en 2019, está desde Puerto Rico buscando mil maneras de ayudar a Cajigas a estar a salvo y proteger la vida de su familia extendida haitiana. Incluso, intentó adoptar a una de las bebés del orfanato, pero no lo logró.

“Nuestros niños tienen miedo, están desesperanzados y desprotegidos con la ansiedad persistente de que no tienen a dónde más escapar. Son vulnerables, necesitan ayuda, necesitan rescate”, dijo la trabajadora social en una carta enviada a senadores puertorriqueños.

Un grupo de personas observa los cadáveres de presuntos pandilleros que fueron quemados vivos por una turba en la sección Canape Vert de Puerto Príncipe, Haití. (Odelyn Joseph)

Masacre cobra la vida de 300

Hace exactamente dos semanas, el 19 de abril, ocurrió una masacre en Source Matelas, en la que fallecieron más de 300 personas, algunas quemadas vivas y otras expuestas en la calle sin sus extremidades.

Los bandidos tomaron la antigua ciudad de Cajigas, quemaron la escuela donde los niños del Hogar Bethel estudiaban, además de las iglesias de la comunidad y las casas de sus vecinos, y mataron niños, adultos y ancianos.

“(Escuché que) los niños (en Source Matelas) salieron corriendo de las escuelas con sus uniformes… (Los mataron) y nadie pudo recoger sus cuerpos. Nadie los recogió. El cielo abierto fue la puerta de ellos. Nadie hizo nada. El gobierno no hizo nada. La policía no vino. Ahí, estaban los muertos y (dicen que) todavía están allí”, compartió estremecida Cajigas con la voz entrecortada por el llanto.

Alquilaron una casa en Archaie, por el momento, pero desean salir lo antes posible de la zona de conflicto. Allí, los niños y niñas pueden ir a la escuela, pero están muy temerosos y el trauma es persistente.

“El miedo de todo el mundo, que los bandidos lleguen hasta acá (Archaie). Aquí, hay mucha gente armada. Hay una brigada que vigila en las noches, pero no sé si pueda enfrentarse a los bandidos, como lo hicieron allá (en Cabaret). (…) Nuestra preocupación es que, cuando menos te lo esperas, ellos (guerrillas) llegan”, explicó.

El asesinato del presidente Jovenel Moïse en el 2021 provocó una crisis en Haití que persiste al día de hoy. (Odelyn Joseph)

Incluso, Cajigas fue asaltada de camino a la capital en busca de suministros para sus niños, a quienes considera su familia. A mediados de abril, unos atracadores la pararon, le apuntaron con un arma y dispararon al cielo. “Me asusté porque, a mí, nadie me había apuntado con un arma”, narró.

Aún desconoce el estado de su hogar en Source Matelas, que, junto a sus pequeños, había cuidado con mucho esfuerzo. “El que vaya allá, lo matan. Había un tiempo que permitían a las mujeres entrar, pero era para abusarlas sexualmente”, advirtió.

Cajigas reside en Haití desde 2011 tras decidir mudarse a ayudar al vecino país en un viaje misionero, luego del terremoto de 2010. “Ahí, empezamos a construir más, más, más cuartos… Le hicimos muchas cosas, lo pusimos bien lindo”, recordó entristecida sobre el Hogar Bethel.

Señaló que, si no hubieran salido meses antes, serían parte de los cientos de víctimas de la masacre en su pueblo. “Muchas cosas se quedaron allá (en Cabaret). No pudimos traerlas”, lamentó.

Guerra por los bandidos

Los abusos de los bandidos provocaron que, hace una semana, “el pueblo se levantara” junto a la policía en contra de los criminales. Contó que, en septiembre pasado, el conflicto armado comenzó a escalar.

“Una semana antes de comenzar la escuela, comenzó. Ahí, se paralizó la escuela, el país… Se volvió una revolución terrible. Saqueaban por todos lados. El pueblo sufriendo porque no tenían forma de defenderse y las bandas comenzaron y la policía no podía pararlas porque las armas que tenían eran más potentes. El país comenzó a detenerse, hasta que llegó un momento que el país se detuvo completamente”, narró.

Enfrentamientos armados entre miembros de la policía haitiana y organizaciones criminales ocurren casi todos los días. (Odelyn Joseph)

Indicó que las calles principales para llegar a la capital no son transitables, pues asaltan a los comerciantes y agricultores que bajan de las montañas a vender las verduras en el camino. Además, los hospitales no tienen medicinas y hay una escasez de gasolina que repercute en que la gente esté aislada.

“La pobreza aumentó. Las personas pasan a veces días sin comer. Algunos dicen que pasan una semana sin comer”, dijo. La violencia incrementó paralelamente con la falta de acceso a recursos básicos. Los bandidos comenzaron a acercarse a la zona de Cabaret. “Ellos van tomando territorios y fueron avanzando y avanzando…”, insistió.

El doctor Paul R. Latortue planteó que, desde hace varias semanas, nació un movimiento en Haití, en el que la gente ha comenzado a asesinar a los bandidos y exponerlos en las calles en símbolo de “justicia”. Sin embargo, aseguró que la ley del talión (ojo por ojo) produce más violencia.

“Un pueblo arrinconado que logra levantar la fuerza psicológica para unirse a la parte sana de la policía no es algo malo. Sin embargo, tomar la justicia en las manos no es algo bueno. No hay ninguna garantía que el llamado pueblo soberano se pueda tornar en un instrumento del mal”, insistió.

Además, el catedrático de la Universidad de Puerto Rico (UPR) aseguró que las bandas de criminales han invadido las zonas con mayor movimiento económico en el país, como los puertos, para tener mayor control. Por ejemplo, la primera confrontación entre los bandidos y el movimiento del pueblo surgió en la sección Canape Vert, de Puerto Príncipe, en donde precisamente se queda Latortue cuando visita Haití.

“No es la primera vez que pasa algo así, pero sí tan fuerte y a la vista de todo el mundo, con una fuerza policíaca y un gobierno impotente para poner barreras y una comunidad internacional que no ha querido dar la mano tampoco”, denunció Latortue sobre este fenómeno del pueblo levantándose en contra de las bandas de criminales.

Solidaridad con Haití

García, junto a otras compañeras –Gretchen González, Jennifer Martínez y Alanis Ruiz–, crearon el grupo “Solidaridad con Haití 2023″ para movilizar apoyo desde Puerto Rico y hallar soluciones a la emergencia que vive el Hogar Bethel.

“Reconociendo con profunda tristeza y frustración que nos es humanamente imposible hacer más para salvaguardar sus vidas. Apelamos a sus instancias con la fe y esperanza que alguien fuera nos pueda escuchar el ruego de ayuda urgente para garantizar la vida de estos menores”, expresó Cajigas, en una carta abierta a organizaciones internacionales enviada el martes de la semana pasada.

Cajigas tiene un pasaje para venir a Puerto Rico este mes, pero aún aguarda por encontrar a alguien de confianza que cuide de sus 26 tesoros, para viajar tranquila y regresar de vuelta con ellos.

Enfatizó que quiere asegurarse de que estarán a salvo. Además, desconoce cómo podrá cruzar la ruta principal de Archaie a la capital para llegar al aeropuerto, pues todo en Haití es incertidumbre y terror.

Muchos de sus familiares le han pedido que se vaya de Haití, pero siente una responsabilidad y amor por sus niños, a quienes considera sus hijos, ya que los ha visto crecer desde que dieron sus primeros pasos, pronunciaron sus primeras palabras y compartieron sus logros con ella. Una de ellas es Kenia, quien se graduó joven de la universidad, en 2021. El Hogar Bethel la apoyó económicamente para que pudiera estudiar y, ahora, es maestra de escuela elemental.

Los menores del hogar saben creole y español porque ella les ha enseñado desde pequeños, con la ternura que le caracteriza. Desea darles un lugar seguro, en donde puedan jugar, ir a la escuela, alimentarse y vivir en libertad.