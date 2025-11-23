Miss Universe 2025 y sus polémicas reinan entre las notas más leídas del fin de semana

Estamos a punto de comenzar otra semana y queremos que sepas lo que mantuvo interesada a la audiencia de El Nuevo Día, que este fin de semana se volcó hacia noticias relacionadas con los resultados de Miss Universe 2025.

Sin embargo, otros temas también fueron muy leídos: las misteriosas circunstancias tras la muerte de una estudiante que falleció en un crucero de Miami y el diagnóstico de cáncer de la productora puertorriqueña Dagmarie Berríos Rubio.

Estos son los detalles sobre las cinco más leídas:

Tras la coronación de Miss México como la nueva Miss Universe, Stephany Abasali, representante de Venezuela en el certamen de belleza y segunda finalista del concurso, dijo que “sabía” que la mexicana sería la ganadora.

En una breve entrevista con Telemundo, Abasali contó lo primero que le dijo a Fátima Bosch, flamante Miss Universo.

“Yo sabía (que serías la ganadora), que lo había hecho demasiado bien, que estaba muy contenta. Justo antes también le había dicho que la que llegara más arriba invitaría a la otra a vacacionar a su país, así que está pendiente un viajecito a México”, dijo la venezolana.

Las capas que dominaron la pasarela de la preliminar de Miss Universe . Las capas dominaron en el desfile de traje de gala en la preliminar de Miss Universe 2025, celebrado en Tailandia.

Tiene 25 años y ganó la edición 74 del certamen, que tuvo lugar en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia, en medio de controversias.

Miss Universe 2025: conoce a Fátima Bosch, la reina mexicana coronada en Tailandia. La mexicana Fátima Bosch, nacida en Tabasco, México, se convirtió anoche en la nueva Miss Universe 2025.

La productora de televisión puertorriqueña Dagmarie Berríos Rubio enfrenta el reto más difícil de su vida tras recibir un diagnóstico de cáncer de garganta en etapa 4, un golpe inesperado que ha marcado su círculo familiar y profesional.

Con más de dos décadas dedicadas a la industria televisiva, Berríos Rubio fue figura clave detrás de proyectos en los medios puertorriqueños. Fue productora del programa “La Comay”, transmitido por Mega TV y TeleOnce; gerente general del canal ABC; y también formó parte del equipo de producción de Mega TV en distintos formatos televisivos. Su trayectoria la destaca como profesional respetada, de carácter creativo, disciplinada y comprometida con su trabajo.

Berríos Rubio enfrenta intensos tratamientos que incluyen radioterapias, quimioterapias, medicamentos especializados y una alimentación estricta. Debido a las secuelas de la enfermedad, no puede trabajar a tiempo completo, mientras los gastos médicos continúan aumentando.

La representante de Jamaica en Miss Universe 2025, Gabrielle Henry, se encuentra en cuidados intensivos tras la aparatosa caída que sufrió durante su participación en la competencia preliminar.

A través de un comunicado emitido por la organización de Miss Universe Jamaica, la familia de la jamaiquina reveló que Gabrielle “no está bien” de salud como se había pensado.

“Esta es una actualización oficial con respecto a la condición médica de la Dra. Gabrielle ‘Gabby’ Henry, quien permanece hospitalizada en Tailandia. Su hermana, la doctora Phylicia Henry-Samuels, que actualmente se encuentra en Tailandia con su madre, Maureen Henry, aconsejó a la organización sobre los últimos acontecimientos”, dijeron.

Miss Jamaica sufre devastadora caída en Miss Universe y la sacan en camilla Gabrielle Henry desfilaba con suma elegancia en la preliminar, pero cayó por un hueco del escenario.

El caso de la muerte de Anna Kepner, una joven estadounidense de 18 años, sigue levantando dudas mientras que el FBI avanza en sus investigaciones. De hecho, el más reciente avance demostraría que Kepner no falleció por causas naturales.

La porrista, proveniente de Florida, fue encontrada sin vida y envuelta entre mantas y cubierta por chalecos salvavidas el pasado 8 de noviembre en un camarote del crucero Carnival Horizon, que se desplazaba desde Miami hasta el Caribe.