Monitoreo diario: Carraízo y La Plata continúan bajando sus niveles
En total, ocho embalses registraron descensos, seis aumentaron y cinco permanecieron sin cambios
7 de octubre de 2026 - 9:23 AM
7 de octubre de 2026 - 9:23 AM
Los embalses de Carraízo y La Plata continuaron su tendencia a la baja este miércoles, tras reportar disminuciones de cuatro y dos centímetros, respectivamente, en las pasadas 24 horas.
Según el informe de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), actualizado a las 5:00 a.m., Carraízo se situó en 40.65 metros, dentro del nivel de “seguridad”, mientras que La Plata quedó en 43.68 metros, en la categoría de “ajustes operacionales”.
En total, ocho embalses registraron descensos, seis aumentaron y cinco permanecieron sin cambios.
Las mayores reducciones se reportaron en Dos Bocas, que perdió 16 centímetros; Guajataca, que bajó 12 centímetros, y Guayo, que descendió 10 centímetros. Sus niveles quedaron en 89.65, 196.23 y 443.24 metros, respectivamente, todos en la categoría de “seguridad”.
También disminuyeron Matrullas y Cerrillos, con cuatro centímetros menos cada uno, y Toa Vaca, que bajó un centímetro. Los tres permanecieron en el nivel de “seguridad”.
Por otro lado, Lucchetti registró el mayor aumento, con 51 centímetros, para alcanzar los 171.80 metros y mantenerse en la categoría de “seguridad”.
Le siguieron Río Blanco, con un incremento de 13 centímetros; Fajardo, con tres; Garzas y Loco, con dos cada uno; y Guineo, con uno.
Entre estos, Garzas permaneció en el nivel de “desborde”, con 736.09 metros, mientras que Fajardo continuó en “observación”, con 48.02 metros. Río Blanco, Loco y Guineo se mantuvieron en “seguridad”.
Los embalses de Cidra, Carite, Patillas, Guayabal y Caonillas no registraron variaciones. Cidra continuó en “observación”, con 400.54 metros, mientras que los otros cuatro permanecieron en “seguridad”.
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