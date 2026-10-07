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Monitoreo diario: Carraízo y La Plata continúan bajando sus niveles

En total, ocho embalses registraron descensos, seis aumentaron y cinco permanecieron sin cambios

7 de octubre de 2026 - 9:23 AM

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Las mayores reducciones se reportaron en Dos Bocas, que perdió 16 centímetros; Guajataca, que bajó 12 centímetros, y Guayo, que descendió 10 centímetros. (Xavier Araújo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Los embalses de Carraízo y La Plata continuaron su tendencia a la baja este miércoles, tras reportar disminuciones de cuatro y dos centímetros, respectivamente, en las pasadas 24 horas.

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Según el informe de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), actualizado a las 5:00 a.m., Carraízo se situó en 40.65 metros, dentro del nivel de “seguridad”, mientras que La Plata quedó en 43.68 metros, en la categoría de “ajustes operacionales”.

En total, ocho embalses registraron descensos, seis aumentaron y cinco permanecieron sin cambios.

Las mayores reducciones se reportaron en Dos Bocas, que perdió 16 centímetros; Guajataca, que bajó 12 centímetros, y Guayo, que descendió 10 centímetros. Sus niveles quedaron en 89.65, 196.23 y 443.24 metros, respectivamente, todos en la categoría de “seguridad”.

Así amanecieron los embalses este miércoles, 7 de octubre.
Así amanecieron los embalses este miércoles, 7 de octubre. (AAA)

También disminuyeron Matrullas y Cerrillos, con cuatro centímetros menos cada uno, y Toa Vaca, que bajó un centímetro. Los tres permanecieron en el nivel de “seguridad”.

Por otro lado, Lucchetti registró el mayor aumento, con 51 centímetros, para alcanzar los 171.80 metros y mantenerse en la categoría de “seguridad”.

Le siguieron Río Blanco, con un incremento de 13 centímetros; Fajardo, con tres; Garzas y Loco, con dos cada uno; y Guineo, con uno.

Así lucía el embalse y represa Carraízo, en Trujillo Alto, el 7 de agosto de 2026, el mismo día en que el gobierno inició un plan de racionamiento de agua ante los bajos niveles provocados por una sequía extrema.El embalse entró en nivel de ajustes operacionales debido a la poca lluvia que ha caído en la zona prácticamente desde el inicio del 2026.Así lucen los embalses el viernes.
1 / 27 | 📷 En fotos: así luce Carraízo el día en que comenzó el racionamiento. Así lucía el embalse y represa Carraízo, en Trujillo Alto, el 7 de agosto de 2026, el mismo día en que el gobierno inició un plan de racionamiento de agua ante los bajos niveles provocados por una sequía extrema. - Alejandro Granadillo

Entre estos, Garzas permaneció en el nivel de “desborde”, con 736.09 metros, mientras que Fajardo continuó en “observación”, con 48.02 metros. Río Blanco, Loco y Guineo se mantuvieron en “seguridad”.

Los embalses de Cidra, Carite, Patillas, Guayabal y Caonillas no registraron variaciones. Cidra continuó en “observación”, con 400.54 metros, mientras que los otros cuatro permanecieron en “seguridad”.

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ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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