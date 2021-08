El pianista Larry Harlow falleció esta madrugada, informó su esposa en la página oficial del artista en las redes sociales.

“A todos los Salseros del Mundo les informo con profundo dolor que luego de 32 días hospitalizado mi amado Larry falleció a las 12:30 de la madrugada a causa de complicaciones como paciente renal que debilitaron su ya agotado corazón”, expresó María del Carmen Harlow-Kahn.

“Les doy las gracias por todo el amor y por los mensajes que el recibía de todos ustedes y que yo me encargaba de leerle en el hospital. Les pido por favor que nos den espacio a la familia y amigos íntimos para procesar nuestra pérdida y más adelante les daremos mas información al respecto. Por favor no me llamen para entrevistas mi corazón está roto”, agregó.

PUBLICIDAD

A todos los Salseros del Mundo les informo con profundo dolor que luego de 32 dias hospitalizado mi amado Larry falleció... Posted by Piano Judio on Friday, August 20, 2021

Harlow nació en 1939 en Nueva York. Descendiente de una familia de judíos, el artista era conocido como “El Judío Maravilloso”.

En su “Orquesta Harlow” contó con distinguidos artistas, como Ismael Miranda. Con el grupo, Larry creó uno de las grandes obras de la salsa, el disco “A Latin Opera: Hommy”. Además, Fue miembro fundador de la Fania.

En mayo pasado, el cantante Panameño, Rubén Blades, había informado que Harlow había sido hospitalizado en Nueva York.

Pedro Arroyo en el 2004 junto a Larry Harlow. (Archivo)

“El amigo Larry Harlow esta sufriendo quebrantos de salud. Su esposa, Ma. del Carmen, nos informa que está hospitalizado en Mt. Sinai Hospital, NY. Unimos nuestras oraciones y buenos deseos a los de sus miles de admiradores y esperamos que se recupere pronto y de manera total”, expresó Blades en aquel momento.

En su mensaje, María del Carmen Harlow-Kahn expresó: “Mi Amore, ya eres libre nuevamente para tocar tu música en la orquesta celestial. Gracias por el honor de acompañarte y de amarte hasta el final de tus días. Vivirás eternamente en mi corazón y en el corazón de todos los que aman tu música y tu gigantesco legado, vuela alto mi Judío Maravilloso y descansa en paz ...”