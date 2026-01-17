Opinión
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Muere tortuga carey lastimada por hélices de embarcación en la bahía de San Juan

Vigilantes del DRNA la encontraron flotando cerca de la maleza con una herida en su casco, informó el secretario Waldemar Quiles Pérez

17 de enero de 2026 - 2:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Cuerpo de Vigilantes del DRNA encontró la tortuga carey con una grave herida a la 1:00 p.m. de este sábado. (Suministrada)
Adriana Díaz Tirado
Por Adriana Díaz Tirado
Periodista de Noticiasadriana.diaz@gfrmedia.com
Nota del editor
Esta historia contiene imágenes que pueden herir la sensibilidad de los lectores.

Una tortuga carey murió este sábado tras ser lastimada por una embarcación en la bahía de San Juan, alertó el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a El Nuevo Día.

“El equipo de vigilantes del DRNA tiene tres embarcaciones y encontraron un carey flotando cerca de la maleza en la bahía de San Juan”, contó el secretario Waldemar Quiles Pérez, en entrevista telefónica.

El cuerpo de la tortuga fue encontrado a eso de la 1:00 p.m. mientras los vigilantes patrullaban la bahía, en medio del plan de vigilancia por las Fiestas de la Calle San Sebastián.

“Cuando lo recuperan, el carey aún está vivo y notan un impacto de hélice en el casco. Se consultó con el personal (científico), y se montó la lancha y, ya cuando se llega a la orilla, ya había muerto”, narró Quiles Pérez.

El DRNA presume que se trataba de una embarcación que iba de camino a las SanSe, pero el caso aún está bajo investigación.

“En el tráfico marino, aparenta ser una embarcación grande porque el cantazo fue fuerte. Ciertamente, tenemos que esperar a la necropsia”, indicó el secretario.

Los biólogos marinos del DRNA ya fueron alertados sobre la muerte y asignados para realizar la necropsia, para averiguar la causa de muerte. “Pero les resulta extraño que del golpe en el casco haya muerto el carey. Es muy triste por demás”, compartió Quiles Pérez.

El caparazón de la tortuga carey, conocida por su nombre científico como Eretmochelys imbricata, se distingue por sus escamas superpuestas, un patrón moteado de colores ámbar, rojo y marrón, así como un borde posterior dentado.

El DRNA quedó en confirmar con El Nuevo Día si se trata de la primera muerte de una tortuga en lo que va de año.

En tanto, el Cuerpo de Vigilantes del DRNA expidió el jueves, primer día de las Fiestas de la Calle San Sebastián, 22 boletos, para un total de $7,300, durante el patrullaje preventivo realizado en la bahía de San Juan.

“Mientras mayor concentración de embarcaciones haya en el área, pues mayor va a ser la probabilidad de que haya nautas que estén infringiendo las leyes marítimas que nosotros resguardamos”, dijo el jefe del DRNA, al responder que han visto un aumento en las multas.

Quiles Pérez exhortó a los navegantes que tengan suma cautela con las especies marinas y que obedezcan las velocidades máximas de acuerdo a la Ley de Navegación y Seguridad Acuática(Ley 430-2000) y el Reglamento para la Inscripción, Navegación y Seguridad Acuática (Reglamento Número 6979).

“Sabemos que tenemos estos animales en el área del Caribe, que es una especie en peligro de extinción y que, por favor, sean más cuidadosos”, instó.

Los biólogos del DRNA harán la necropsia para conocer la causa de muerte de la tortuga carey encontrada en la bahía de San Juan.
Los biólogos del DRNA harán la necropsia para conocer la causa de muerte de la tortuga carey encontrada en la bahía de San Juan. (Suministrada)
