DRNA expide $7,300 en boletos por infracciones de navegantes durante el primer día de las SanSe 2026

“En cuanto a las motoras acuáticas, encontramos que algunas no contaban con el equipo de seguridad requerido, como extintores, luces de bengala y aparatos acústicos de identificación, entre otros. Por otra parte, también se identificaron ‘charters’ que operaban sin permiso para esos fines y personas navegando en la bahía (de San Juan) sin licencia de navegación, entre otras violaciones”, precisó Quiles Pérez, por escrito.

En total, los miembros del Cuerpo de Vigilantes abordaron unas 27 embarcaciones navegando por los canales de la bahía. También, inspeccionaron comercios asociados con el alquiler de motoras acuáticas y “charters” de lanchas para transportación de pasajeros en la zona.

“Desde la pasada semana, el DRNA implementó el plan de trabajo ‘Vigilando las SanSe 2026’ para atender la seguridad de la ciudadanía y protección del medioambiente durante la celebración de las tradicionales Fiestas de la Calle San Sebastián, en colaboración directa con el gobierno central y el Municipio de San Juan. Como parte de este esfuerzo, nuestros vigilantes iniciaron turnos de 12 horas patrullando las aguas de la bahía de San Juan”, explicó el titular.

Al destacar que el patrullaje preventivo continuará todo el fin de semana, Pérez Quiles recordó que “los dueños de embarcaciones tienen la obligación de mantener sus marbetes al día, y toda operación comercial en nuestros cuerpos de agua debe contar con los permisos correspondientes”.