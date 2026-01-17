Opinión
Locales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

DRNA expide $7,300 en boletos por infracciones de navegantes durante el primer día de las SanSe 2026

El patrullaje preventivo del Cuerpo de Vigilantes continuará todo el fin de semana

17 de enero de 2026 - 9:43 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En total, en el primer día de las SanSe, los miembros del Cuerpo de Vigilantes abordaron unas 27 embarcaciones navegando por los canales de la bahía. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) expidió el jueves, primer día de las Fiestas de la Calle San Sebastián, 22 boletos, para un total de $7,300, durante el patrullaje preventivo realizado en la bahía de San Juan.

RELACIONADAS

El secretario del DRNA, Waldemar Quiles Pérez, informó este sábado que las multas administrativas fueron expedidas luego de encontrarse violaciones a la Ley de Navegación y Seguridad Acuática (Ley 430-2000) y el Reglamento para la Inscripción, Navegación y Seguridad Acuática (Reglamento Número 6979).

“En cuanto a las motoras acuáticas, encontramos que algunas no contaban con el equipo de seguridad requerido, como extintores, luces de bengala y aparatos acústicos de identificación, entre otros. Por otra parte, también se identificaron ‘charters’ que operaban sin permiso para esos fines y personas navegando en la bahía (de San Juan) sin licencia de navegación, entre otras violaciones”, precisó Quiles Pérez, por escrito.

En total, los miembros del Cuerpo de Vigilantes abordaron unas 27 embarcaciones navegando por los canales de la bahía. También, inspeccionaron comercios asociados con el alquiler de motoras acuáticas y “charters” de lanchas para transportación de pasajeros en la zona.

“Desde la pasada semana, el DRNA implementó el plan de trabajo ‘Vigilando las SanSe 2026’ para atender la seguridad de la ciudadanía y protección del medioambiente durante la celebración de las tradicionales Fiestas de la Calle San Sebastián, en colaboración directa con el gobierno central y el Municipio de San Juan. Como parte de este esfuerzo, nuestros vigilantes iniciaron turnos de 12 horas patrullando las aguas de la bahía de San Juan”, explicó el titular.

Al destacar que el patrullaje preventivo continuará todo el fin de semana, Pérez Quiles recordó que “los dueños de embarcaciones tienen la obligación de mantener sus marbetes al día, y toda operación comercial en nuestros cuerpos de agua debe contar con los permisos correspondientes”.

Las tradicionales festividades, dedicadas este año al director, escritor y comediante puertorriqueño Jacobo Morales, se extenderán hasta el 18 de enero.

DRNA, Fiestas de la Calle San Sebastián, Waldemar Quiles Pérez, Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Bahía de San Juan
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
