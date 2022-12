Mientras el Negociado de la Policía asegura que realizará una investigación imparcial sobre el uso de un “taser” en medio de un arresto en Utuado, Amanda Santiago López, la madre perjudicada, expresó que temió por su vida durante el forcejeo con un agente que ha estado involucrado en, al menos, otros cuatro incidentes por uso de fuerza en la Uniformada.

“Yo temí por mi vida, todavía estoy en ‘shock’, no creo lo que pasó”, compartió Santiago López a El Nuevo Día. “He tratado de quedarme tranquila, continuar con mi trabajo para estar ocupada en algo, pero me ha afectado mucho. Cuando estoy en mi casa, lloro. No quiero estar en casa, quiero estar haciendo algo, tener mi mente ocupada”.

La intervención, ocurrida el miércoles frente a un restaurante de comida rápida, quedó capturada en vídeo. Sin embargo, las versiones de la Policía y de Santiago López son diferentes.

Según la Policía, la joven de 25 años fue intervenida por el agente Eric Matos Rodríguez “por hablar por celular mientras conducía y poseer tintes fuera del margen de la ley”. Santiago López, en cambio, alega que la llamada que sostenía –con su madre– mientras conducía era por ‘speaker’ y que el oficial no le informó la razón para detenerla.

“Él (Matos Rodríguez) me pidió hostilmente los documentos, que se los iba a entregar porque los tengo al día. Pero le digo que voy a estacionar el carro bien, porque estoy tapando la salida del servicarro, prendo el carro y él se mete por la puerta del chofer y me dice que quedo bajo arresto, le pregunté por qué, lo cual él no contestó”, contó Santiago López vía telefónica, desde una sala de emergencias a la que acudió ayer con fiebre y dolor en el área donde recibió el impacto del “taser”.

Alegó que decidió entrar al restaurante “por todo lo que se ha escuchado de él”, en referencia a las denuncias que han hecho otros residentes de Utuado contra el oficial. “Yo tengo mis condiciones, tomo medicamentos y eso. (…) Me meto dentro del (establecimiento) porque, en ese momento, temo por mi vida”.

Por otro lado, afirmó que llamó a la Comandancia de Utuado para pedir que enviaran a otro agente al lugar. “Me contestó el retén, la dama lo que me contestó fue que iba a transferir la llamada, pero engancharon. Llamo por segunda vez, el teléfono sonó, sonó y nadie contestó”, abundó. “Sí lo empujé para poder salir, me tenía mal de los nervios. Tengo mi condición de ataques de pánico y ansiedad y, al verme acorralada, lo empujé para salir”.

La versión policíaca

En declaraciones escritas, la Policía argumentó que la joven se negó a proveer su documentación “y salió corriendo junto a su compañero, dejando solo a un bebé en el auto, para internarse en un restaurante, evadiendo las advertencias del policía y obstruyendo la justicia”.

Sobre este particular, Santiago López señaló que la menor que se encontraba en el auto era su hija de 4 años. Dijo que la persona que la acompañaba al momento del altercado –el padre de uno de sus tres hijos– entregó la niña a una conocida que vivía al cruzar la carretera. “Si él (Matos Rodríguez) dice que dejé la nena sola, ¿por qué la prioridad no fue la menor?”, cuestionó.

Mientras, la Uniformada indicó que contra la joven intervenida se han expedido 18 multas por violaciones a la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico (Ley 22-2000), entre ellas por rebasar semáforos (luces rojas), no obedecer señales de pare, no usar cinturón de seguridad y uso del celular al conducir.

“En todos los casos de uso de un ‘taser’, un organismo independiente realiza una investigación del incidente para corroborar que se siguieron los procesos que dicta la Reforma”, planteó la Policía. Ese organismo independiente es la División de Investigación de Uso de Fuerza (FIU, por sus siglas en inglés).

Desconfianza en el sistema

Para el profesor de Justicia Criminal José Raúl Cepeda, el uso de un “taser” por una infracción a la Ley 22 “va a ser bien difícil de justificar”, pues las órdenes y reglas de la Policía prohíben el uso de este dispositivo en varias instancias, a menos que la vida del oficial o de terceros esté en “inminente peligro de muerte o grave daño corporal”.

“El ‘taser’, se supone –y el se supone es lo importante– que sea un arma alterna no letal. Lo que pasa es que hay un debate que aquí no se ha querido hablar de él, porque en casos de personas con condiciones cardíacas o ese tipo de afecciones, el ‘taser’ puede ser tan grave como una bala. Hay un debate internacional, a nivel de las organizaciones de derechos humanos, sobre si es un arma letal o no letal”, expuso.

“El historial es que estos casos no llegan a nada, a menos que ocurran dos cosas: que haya una muerte o que lo tomen en vídeo, que en este caso ocurrió, pero eso tampoco garantiza que el caso llegue a su término”, abundó.

Amplio historial

La directora ejecutiva de Kilómetro 0, Mari Mari Narváez, detalló que, entre los informes que la organización tiene sobre el uso de fuerza en la Policía, al menos, cuatro involucran al agente Matos Rodríguez. En tres de los informes, se detalla el uso o amenaza de uso del dispositivo de control electrónico (DCE).

Según uno de los informes, el oficial pegó el DCE en tres ocasiones para efectuar el arresto de un hombre, con quien previamente había intervenido y había realizado una descarga para arrestarlo. En esa primera ocasión, el hombre escapó. Según el informe, en esa intervención en 2018, el dispositivo estuvo desconectado en uno de los contactos.

“El ‘taser’ se puede disparar tres veces nada más. Ese uso se documenta. Si usaste las tres oportunidades, pues tienes que dar una justificación sobre el por qué, porque se supone que con una vez sea más que suficiente”, explicó Mari-Narváez.

Kilómetro 0 ha documentado, al menos, dos muertes por uso de “taser” en Puerto Rico, una en 2015 y otra en 2017. En la primera, la persona recibió tres descargas mientras tenía una crisis nerviosa y murió de camino al hospital.

“La única forma que por un arresto de esa manera (por Ley 22) pueda utilizar el ‘taser’ es porque piense que hay un peligro inminente a su vida. Si esa mujer no estaba armada, obviamente podía haber estado resistiéndose, eso es cierto, pero no era un peligro a la vida del agente ni un grave daño corporal”, opinó sobre el caso de Utuado.

La reportera Valeria Torres Nieves colaboró con esta historia.