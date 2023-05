Ramona Cruz Sanabria y su esposo, Jacobo Pérez Soto, ambos de 76 años, enfrentan la incertidumbre de perder el hogar en el que han residido toda su vida, en Aguadilla, tras recibir una orden de desalojo emitida por el tribunal a favor de la compañía Playa India, S.E.

“Esto me ha afectado mucho, me siento cansada físicamente, me siento sin fuerza, me siento que no puedo más. Me siento tan cansada, tan cansada”, indicó Cruz Sanabria vía telefónica con El Nuevo Día mientras se encontraba a las afueras de su hogar, en el sector Playuela, a donde acudieron ciudadanos ayer a manifestarse en su defensa.

“Aquí nací, aquí crie 12 hijos, tuve 10 hermanos. Tengo nietos, bisnietos, tataranietos… esto es mío y tú me lo quieres quitar, pero esto es mío”, expresó.

Cruz Sanabria y su familia recibieron la notificación de desalojo el pasado 4 de mayo. En ese momento, se les concedieron cinco días para abandonar el hogar. Sin embargo, el Tribunal de Aguadilla concedió una moción para que la sentencia sea ejecutable en un término de 30 días, explicó a este diario Tiara Pérez Jaime, nieta de Cruz Sanabria.

“Lamentablemente, van a tener que sacarnos a la fuerza porque, como familia y como pueblo, no lo vamos a permitir”, comentó la joven, quien denunció que Playa India busca construir “villas y Airbnbs” en el terreno.

Pérez Jaime fue quien inicialmente denunció el caso en redes sociales, lo que resultó en que ciudadanos llegaran desde el pasado lunes hasta el hogar en disputa. Precisamente, ayer, grupos como la Colectiva Feminista en Construcción y la iniciativa comunitaria Salvemos a Playuela se manifestaron allí y urgieron a que más personas se unan al reclamo.

“Le exhorto al pueblo a que nos unamos por esta causa, porque, como hoy es mi abuela, quizá mañana pueda ser la abuela o familia de ustedes. Como pueblo, necesitamos que se detenga esta injusticia, porque no solamente pasa aquí, sino que está pasando alrededor de todo Puerto Rico”, resaltó Pérez Jaime.

Según la nieta de 18 años, el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, visitó la casa y le ofreció a la familia un vale para vivienda de Sección 8. “Nosotros no queremos un hogar de Sección 8, nosotros queremos que, como familia, como pueblo, nos unamos y que dejen a mi viejita lo que le queda de vida, como nació aquí, que también se muera aquí”.

“Les pido que me ayuden, que me ayuden… yo quiero morir aquí, porque esto es mío, nadie me lo puede quitar”, lamentó, por su parte, Cruz Sanabria.

Víctor Añeses, presidente de Playa India, rechazó emitir expresiones a El Nuevo Día sobre el caso por recomendación de sus abogados. No obstante, alegó vía telefónica que a la familia se le ofreció “otro sitio en la misma finca” para mudarse, “pero ellos no lo quisieron”.

Historial del caso

El pleito de desahucio fue presentado por Playa India, S.E., en 2018, según una moción de reconsideración radicada el 4 de mayo de 2023 por la representación legal de la familia. En síntesis, la demanda alega que los demandados “ocupan de manera ilegal aproximadamente 400 metros de más de 47 cuerdas de terreno” en el barrio Borinquen. La moción añade que el juicio por este caso se celebró el 13 de enero de 2023. Como parte de su evidencia, Playa India presentó la escritura de compraventa de la finca en donde ubica la casa, suscrita para 1989.

La defensa argumenta que Cruz Sanabria y su familia son dueños de la propiedad al amparo de una disposición en el Código Civil de Puerto Rico, que permite la posesión de un bien inmueble si han pasado 20 años “sin necesidad de título ni buena fe” (usucapión).

No obstante, el Tribunal de Aguadilla determinó en su sentencia del 25 de abril –”archivada en autos el 4 de mayo de 2023″– que los demandantes “son los dueños de la propiedad que ocupan los demandados, que los anteriores no probaron su derecho a usucapión o su reclamación de daños y perjuicios por Playa India demolerle su propiedad, esto porque no eran edificantes de buena fe”, lee la moción de reconsideración.

De acuerdo con la defensa, Cruz Sanabria y su esposo han residido por más de 40 años en el barrio Borinquen. Afirmaron, además, que el padre de la demandada vivió allí por el mismo período de tiempo, y fue este quien le cedió la propiedad a su hija. La familia no cuenta con un título de propiedad.

En el documento, se hace constar que la residencia sufrió amplios daños durante el paso del huracán María, en septiembre de 2017. Alega la defensa que Añeses “acudió con tres empleados a la propiedad de la Sra. Ramona Cruz y su esposo, el Sr. Jacobo Pérez, para demoler lo que restaba de la propiedad luego del paso del huracán María; esto, porque según ellos, la propiedad le pertenecía a Playa India”.

“El Sr. Víctor Añeses no contaba con ningún tipo de autorización para proceder a demoler lo que restaba de la propiedad en controversia. Allí, demolió paredes en concreto y pertenencias de los demandantes”, plantea la moción de 14 páginas. “Playa India le ocasionó a la Sra. Ramona Cruz y su esposo, el Sr. Jacobo Pérez, sufrimientos y angustias por demoler los remanentes de su hogar luego del paso del huracán María”.

Según la sentencia enmendada, emitida el pasado 8 de mayo por el juez Miguel Trabal Cuevas, la familia reconstruyó su hogar sobre los remanentes que quedaron, “en conocimiento de la existencia de una sentencia anterior que fue debidamente notificada y es final y firme al momento de los actos de construcción”.

La controversia por los terrenos inició en 1993, año en que Playa India radicó una demanda inicial contra Cruz Sanabria. La sentencia en esa ocasión fue dictada el 4 de agosto de 1997, a favor del demandante.

Para esta familia, sin embargo, la situación no puede resumirse como una pugna por una estructura amarilla de cuatro paredes. En su balcón, entre aplausos, detrás de una enorme bandera de Puerto Rico, tanto familiares como extraños corearon ayer: “Resistimos. Ocupamos. Desplazadas nunca más”.

“Esto no es un hogar, esto es una historia y un sentimiento distinto. No queremos otro hogar, queremos este”, finalizó Pérez Jaime.