Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
20 de noviembre de 2025
76°lluvia ligera
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:“No es algo que pueda esperar más”: impulsan dragado en bahía de Guayama con el gas natural y expansión comercial en la mira

El puerto de Las Mareas, por donde AES importa el carbón para la generación eléctrica, recibió $21 millones para un proyecto que la Autoridad de los Puertos cataloga como una “emergencia”

20 de noviembre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En las instalaciones de AES, en Guayama, se prevé construir una nueva planta que funcione con gas natural para después de 2032, cuando aplique la prohibición a la quema de carbón. (Carlos Giusti/Staff)
Manuel Guillama Capella
Por Manuel Guillama Capella
Periodista de Noticiasmanuel.guillama@gfrmedia.com

Desde temprano el año próximo, la Autoridad de los Puertos espera encaminar el dragado de la bahía de Las Mareas, frente a la costa de Guayama, mediante una asignación de casi $21 millones que recién aprobó la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para un proyecto que el director ejecutivo de la corporación pública, Norberto Negrón Díaz, describió como de “emergencia” por sus implicaciones para la seguridad marítima y energética del país.

RELACIONADAS
Tags
GuayamaAES Puerto RicoGas naturalAutoridad de los PuertosDragado
ACERCA DEL AUTOR
Manuel Guillama Capella
Manuel Guillama CapellaArrow Icon
Periodista puertorriqueño, egresado en 2016 de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico. Durante su carrera, se ha enfocado en la cobertura de temas de Educación, política, gobierno,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 20 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: