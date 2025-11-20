Desde temprano el año próximo, la Autoridad de los Puertos espera encaminar el dragado de la bahía de Las Mareas, frente a la costa de Guayama, mediante una asignación de casi $21 millones que recién aprobó la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para un proyecto que el director ejecutivo de la corporación pública, Norberto Negrón Díaz, describió como de “emergencia” por sus implicaciones para la seguridad marítima y energética del país.