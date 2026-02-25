Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“No voy a renunciar”: Ciary Pérez dice que “no existen motivos” para dimitir a su cargo

La secretaria de Vivienda reapareció en medio de un escándalo por un centro de inspección de vehículos que estuvo a su nombre

25 de febrero de 2026 - 8:42 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La secretaria de Vivienda, Ciary Pérez Peña. (Ramon "Tonito" Zayas)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

A pesar de que se encuentra en el ojo del huracán por señalamientos relacionados con un centro de inspección de vehículos que estuvo a su nombre,la secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, aseguró este miércoles que no dimitirá a su cargo.

RELACIONADAS

De esta forma, la funcionaria reapareció en una entrevista radial en WKAQ 580 AM, luego de estar lejos del ojo público en medio del escándalo que ha provocado que el Departamento de Justicia inicie una investigación tras recibir unos referidos por posibles irregularidades.

“No voy a renunciar. Esta servidora no ha cometido nada ilegal. Yo estoy haciendo un gran trabajo. Este año de trabajo con todos mis compañeros del Departamento de la Vivienda ha demostrado los cambios en el Departamento”, expresó Pérez Peña.

Pendientes a elnuevodia.com para la ampliación de esta noticia en desarrollo.

Tags
Breaking NewsDepartamento de la Vivienda Ciary Pérez PeñaLa FortalezaMarbete
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 25 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: