“No voy a renunciar”: Ciary Pérez dice que “no existen motivos” para dimitir a su cargo

A pesar de que se encuentra en el ojo del huracán por señalamientos relacionados con un centro de inspección de vehículos que estuvo a su nombre,la secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, aseguró este miércoles que no dimitirá a su cargo.

De esta forma, la funcionaria reapareció en una entrevista radial en WKAQ 580 AM, luego de estar lejos del ojo público en medio del escándalo que ha provocado que el Departamento de Justicia inicie una investigación tras recibir unos referidos por posibles irregularidades.

“No voy a renunciar. Esta servidora no ha cometido nada ilegal. Yo estoy haciendo un gran trabajo. Este año de trabajo con todos mis compañeros del Departamento de la Vivienda ha demostrado los cambios en el Departamento”, expresó Pérez Peña.