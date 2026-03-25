Nuevas viviendas en Naguabo para familias afectadas por el huracán María

Durante ocho años, Carmen Iris Abreu Cruz aguardó con paciencia la oportunidad de volver a tener un hogar, luego que el huracán María, en 2017, le arrebatara su techo ubicado en el barrio Montones de Las Piedras.

Con un matiz de jocosidad e incredulidad, relató que recientemente recibió una llamada del gobierno para informarle que, por fin, le habían asignado una propiedad en Naguabo.

“Ya yo había tirado la toalla. Yo dije: ‘para mí no hay oportunidad porque ya van demasiado de muchos años y nada que ver’”, contó la mujer de 75 años.

“Mi casa se estaba yendo por la jalda pa’bajo porque el terreno cedió. Yo estuve esperando ocho años por esto (tocó la estructura de cemento)”, contó a El Nuevo Día.

La septuagenaria arrancó risas, carcajadas y aplausos cuando reveló que en Naguabo, en la urbanización Vista Verde donde ahora vive, no solo consiguió casa, sino “también conseguí mi amigo. Dos emociones en una”.

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“Esto salió mejor de lo que yo esperaba. Con premio, las casas vienen con premio”, bromeó la gobernadora Jenniffer González, quien entregó 10 unidades del complejo de viviendas al que acudió el año pasado para colocar la primera piedra.

“En tan solo nueve meses tenemos la primera fase del proyecto completado, demostrando que nuestro enfoque está en los resultados”, apuntó la primera ejecutiva durante la conferencia de prensa.

La construcción fue posible con $53.7 millones en fondos federales para 179 residencias.

La gobernadora precisó que 171 de las viviendas ya están construidas y asignadas a beneficiarios del Programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación, conocido como R3.

Otro de los beneficiarios fue Alberto Fumero, quien vivía en Vieques y su casa también se vio afectada por el huracán María.

Cada casa, indicó la gobernadora, integra 1,489 pies de construcción y cuenta con tres habitaciones y dos baños, así como sistemas de placas solares con baterías y cisternas.

“El precio promedio de las unidades está rondando los $303,000 casi $304,000. Estos proyectos son Vista Verde aquí en Naguabo, Palmeras en Barceloneta, Hacienda Dulces Sueños en Guayama, Promise Land también en Naguabo, Laderas de Palma en Humacao, Caminos del Valle en Añasco, Toscana Sur en Ponce y Los Valles en Naguabo. Todos estos proyectos están en construcción”, apuntó la gobernadora.

En la conferencia de prensa estuvo Carlos Olmedo, el nuevo director del programa R3, quien sustituyó en el cargo a Ciary Pérez Peña, que también ocupaba el puesto de secretaria del Departamento de la Vivienda.