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Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Nuevas viviendas en Naguabo para familias afectadas por el huracán María

Algunas de las unidades fueron entregadas por la gobernadora Jenniffer González

25 de marzo de 2026 - 7:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Otro de los beneficiarios fue Alberto Fumero, quien vivía en Vieques y su casa también se vio afectada por el huracán María. (tonito.zayas@gfmedia.com)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

Durante ocho años, Carmen Iris Abreu Cruz aguardó con paciencia la oportunidad de volver a tener un hogar, luego que el huracán María, en 2017, le arrebatara su techo ubicado en el barrio Montones de Las Piedras.

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Con un matiz de jocosidad e incredulidad, relató que recientemente recibió una llamada del gobierno para informarle que, por fin, le habían asignado una propiedad en Naguabo.

“Ya yo había tirado la toalla. Yo dije: ‘para mí no hay oportunidad porque ya van demasiado de muchos años y nada que ver’”, contó la mujer de 75 años.

“Mi casa se estaba yendo por la jalda pa’bajo porque el terreno cedió. Yo estuve esperando ocho años por esto (tocó la estructura de cemento)”, contó a El Nuevo Día.

La septuagenaria arrancó risas, carcajadas y aplausos cuando reveló que en Naguabo, en la urbanización Vista Verde donde ahora vive, no solo consiguió casa, sino “también conseguí mi amigo. Dos emociones en una”.

“Esto salió mejor de lo que yo esperaba. Con premio, las casas vienen con premio”, bromeó la gobernadora Jenniffer González, quien entregó 10 unidades del complejo de viviendas al que acudió el año pasado para colocar la primera piedra.

“En tan solo nueve meses tenemos la primera fase del proyecto completado, demostrando que nuestro enfoque está en los resultados”, apuntó la primera ejecutiva durante la conferencia de prensa.

La construcción fue posible con $53.7 millones en fondos federales para 179 residencias.

La gobernadora precisó que 171 de las viviendas ya están construidas y asignadas a beneficiarios del Programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación, conocido como R3.

Otro de los beneficiarios fue Alberto Fumero, quien vivía en Vieques y su casa también se vio afectada por el huracán María.

Cada casa, indicó la gobernadora, integra 1,489 pies de construcción y cuenta con tres habitaciones y dos baños, así como sistemas de placas solares con baterías y cisternas.

El precio promedio de las unidades está rondando los $303,000 casi $304,000. Estos proyectos son Vista Verde aquí en Naguabo, Palmeras en Barceloneta, Hacienda Dulces Sueños en Guayama, Promise Land también en Naguabo, Laderas de Palma en Humacao, Caminos del Valle en Añasco, Toscana Sur en Ponce y Los Valles en Naguabo. Todos estos proyectos están en construcción”, apuntó la gobernadora.

En la conferencia de prensa estuvo Carlos Olmedo, el nuevo director del programa R3, quien sustituyó en el cargo a Ciary Pérez Peña, que también ocupaba el puesto de secretaria del Departamento de la Vivienda.

La gobernadora no precisó si ya tiene sustituto para Pérez Peña. Aseguró que no fue necesario consultar al gobierno federal para nombrar a Olmedo.

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NaguaboJenniffer GonzálezDepartamento de la Vivienda fondos federalesHuracán María
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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