“Los muros son los canvas de la gente pobre”: intervención policial revive debate sobre el grafiti como arte o vandalismo

“Al sistema no le gusta ver grafiti, porque el grafiti no les paga nada a ellos. Pero vemos mucha promoción, mucho ‘billboard’ lumínico, y eso lo ven normal, porque esa gente paga y tiene el derecho de estar bombardeándonos, pero el grafiti no paga nada al gobierno, no está intentando vender nada”, afirmó el artista Acty2, quien ha dedicado su vida a la cultura del aerosol.