Organizaciones reclaman “moratoria inmediata” a la construcción costera en Puerto Rico

En momentos en que diversos grupos han manifestado su rechazo a diversas medidas legislativas que impactan de alguna forma el medioambiente, más de una docena de organizaciones comunitarias, ambientales, profesionales y educativas se unieron para exigir una “moratoria inmediata” a la aprobación y construcción de nuevos proyectos en la zona costera de Puerto Rico.

“Puerto Rico está perdiendo playas, dunas, humedales y barreras naturales que protegen nuestras comunidades. Sin embargo, en lugar de fortalecer las protecciones costeras, se promueven medidas que facilitan el desarrollo en áreas cada vez más vulnerables. Es una receta para profundizar la destrucción ambiental y aumentar los riesgos para las futuras generaciones”, expresaron los grupos, en una declaración conjunta.

Las organizaciones unidas en el reclamo pidieron una moratoria a las construcciones costeras mientras se efectúa “una evaluación científica integral de los impactos acumulativos de la erosión y el desarrollo desmedido en las costas del archipiélago”.

Desde la plaza pública de Rincón, varios portavoces también expresaron su rechazo al Proyecto de la Cámara 25, que busca redefinir la zona marítimo terrestre (ZMT), por entender que representa un “retroceso” en la protección de las costas.

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En esa línea, exigieron que se evalúe una definición de la ZMT “basada en ciencia y estudios”.

“Todos aquí sabemos que nuestras costas están en estado de emergencia, eso no es nada nuevo, eso es visible. No hay que ser oceanógrafo, no hay que ser científico. Esto, simplemente caminando por nuestras playas, lo podemos ver”, denunció Carola Acum, portavoz de la Coalición Paseo Responsable.

Aun así, abundó, la administración de Jenniffer González ha tomado acciones como dar paso a la Ley 82 de 2026, que modifica los procesos para impugnar permisos de construcción y proyectos, y abre la puerta al desarrollo de proyectos considerados “estratégicos, prioritarios o de infraestructura crítica” en suelo rústico especialmente protegido.

1 / 10 | Estado de emergencia por erosión en Loíza: así luce la costa en Parcelas Suárez. El 27 de mayo, la gobernadora Jenniffer González firmó la Orden Ejecutiva 2026-27 para “declarar un estado de emergencia ante la condición crítica de erosión costera” en el sector Parcelas Suárez, en Loíza. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 10 Estado de emergencia por erosión en Loíza: así luce la costa en Parcelas Suárez El 27 de mayo, la gobernadora Jenniffer González firmó la Orden Ejecutiva 2026-27 para “declarar un estado de emergencia ante la condición crítica de erosión costera” en el sector Parcelas Suárez, en Loíza. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

“No hay que ser un genio para ver lo que está pasando en nuestro país. Hay mano libre ahora mismo para que destruyan lo poco que queda de nuestro país. Y tenemos que entender una cosa: nosotros somos una isla; territorialmente hablando, somos pequeños, nosotros no nos vamos a poder desarrollar jamás y nunca como un continente grande. Tenemos que seguir protegiendo nuestra isla, nuestra zona, y olvidarnos de los desarrollos económicos gigantescos en otros lugares del mundo porque nosotros no somos otro lugar del mundo, nosotros somos Puerto Rico, y nuestra grandeza son nuestros recursos y bienes naturales”, expresó Germán Alejandro Ortiz, portavoz del Grupo Comunitario Campamento Dunas de Camuy.

Los grupos señalaron que el impacto de la erosión costera es evidente en comunidades desde Rincón hasta Loíza, Isabela, Arecibo, Camuy, Aguadilla, Salinas y Vieques, provocando pérdida de terreno, daños a infraestructura pública y privada, degradación de hábitats críticos y mayores costos económicos para el país.

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“La Reserva Marina Tres Palmas y las costas de Rincón son ejemplos claros de lo que está ocurriendo en todo Puerto Rico. Las playas están retrocediendo, los ecosistemas están bajo presión y los impactos del cambio climático son cada vez más evidentes. No tiene sentido reducir las protecciones costeras precisamente cuando la evidencia científica nos exige fortalecerlas. Defender nuestras costas es defender nuestras comunidades, nuestra biodiversidad y nuestro patrimonio colectivo”, comentó Ramón Díaz Zambrana, vicepresidente de Amigos de Tres Palmas.