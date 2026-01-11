Ante la directriz “arbitraria” de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) de retirar seis vacunas del esquema de recomendación universal para niños, pediatras en Puerto Rico insistieron en la importancia de inmunizar a los menores contra estas enfermedades, en momentos en que aún se espera por una postura oficial del Departamento de Salud.