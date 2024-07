Pedro Pierluisi le responde al alcalde de Coamo y dice que apunte a la Junta de Supervisión Fiscal

“El gobernador y la Junta tienen que informarnos la determinación final. No pueden seguir hablando de parchos económicos que no resuelven la situación crítica y el efecto en los servicios esenciales a las comunidades. Pasa el tiempo y no vemos una solución permanente a este terrible cambio a las fuentes de ingreso. Tuvimos un respirador artificial con los $100 millones (de fondos) ARPA que, por tres años, el gobierno asignó a los municipios como auxilio económico, pero eso también terminó”, expresó el alcalde coameño.