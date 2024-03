Peligro paradisíaco: expertos explican por qué playa Escondida en Fajardo es tan peligrosa

En Puerto Rico existen 1,285 playas , sin embargo, no todas estas playas, por más paradisiacas que parezcan, son aptas para bañistas, confirmaron a El Nuevo Día dos expertos en la materia.

Pese a que tanto playa Escondida, en Fajardo, como su litoral contiguo, playa Colorá , están rotuladas como playas no aptas para bañistas y que en los medios locales se han reseñado una y otra vez incidentes con personas que son arrastradas por la fuerte corriente de esta zona, ese parece no ser un disuasivo para mantener a los visitantes alejados del peligro .

“A eso se le llama corriente de resaca, porque esa corriente te lleva con una velocidad que hasta el nadador olímpico más grande no la podrá vencer si trata de nadar en contra de ella”, añadió.

Sin embargo, el profesor reconoció que esa no es la reacción común de las personas.

Por su parte, la geóloga Maritza Barreto, directora del Instituto de Investigación y Planificación Costera de Puerto Rico (CoRePI, en inglés), concurrió con Chaparro en que esa zona costera de Fajardo –salvo el balneario Seven Seas – no es aptas para bañistas.

No obstante, la profesora de la UPR aseguró que existen indicadores dentro y fuera del agua que pueden señalarle al bañista inexperto si esa playa es peligrosa o si la playa que visita, en ese momento en particular no es apta.