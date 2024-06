“Perdóname, sociedad. No me margines más”: confinadas graduandas de la UPR apuestan a la transformación

“Perdóname, sociedad. No me margines más. (…) Solo quiero que algún día me logres perdonar y entiendas que todos merecemos una segunda oportunidad”.

Lo anterior son algunas líneas del poema “Clemencia”, escrito por Marie Kercadó Meyers, una de las últimas graduandas del Programa de Estudios Universitarios para Personas Confinadas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) Recinto de Río Piedras, que ha impactado a la población correccional desde 2014.

Acompañadas por otros confinados que se graduaron, en 2022 y 2023, y ahora cursan su maestría, Kercadó Meyers, Yomaira Ramos Rosado y Yosmar Maité Maldonado Morales fueron reconocidas este miércoles, en el anfiteatro de la Facultad de Estudios Generales, ante el cierre de un capítulo en sus vidas por obtener un bachillerato en Artes del Programa de Estudios Generales.

“Decidí que, en vez de ponerme rebelde con el sistema, mejor ayudaría a mis compañeras a que encontraran, a través de los libros y el estudio, nuevas oportunidades y visiones de mundo”, comentó Kercadó Meyers, en entrevista con El Nuevo Día, antes de iniciar la ceremonia de logros, a la que le seguirá –en una fecha posterior– la graduación oficial.

Marie Kercadó Meyers fue admitida al Programa de Estudios Universitarios para Personas Confinadas de la UPR en 2018 y desea continuar su maestría. (Suministrada)

La poeta, de 30 años, recordó la motivación que sintió cuando una participante de la iniciativa le enseñó sus libros y ensayos de la UPR. “Yo le decía, ‘quiero entrar al proyecto’”, contó, al mencionar que tuvo que esperar hasta 2018 para ingresar.

Con estas tres graduandas, culminó la etapa del acuerdo colaborativo –hasta ahora vigente– entre la UPR y el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Sin embargo, la secretaria Ana Escobar Pabón adelantó que volverán a firmar el entendido, a fin de que más personas privadas de su libertad conduzcan sus estudios universitarios.

“Al día de hoy, vemos la evolución del programa con el triunfo y el éxito que han tenido estos confinados estudiantes. Creemos firmemente en este proceso y vamos a seguir trabajando en ello. Este año, culmina lo que es el contrato de este proyecto de 10 años, pero tenemos mucha fe y esperanza que lo vamos a estar renovando”, dijo Escobar Pabón, en un aparte con este diario.

“Esto me liberó de muchas cosas”

La palabra “libre” también se repitió en los labios de Ramos Rosado. La confinada, de 40 años, aseguró que se ha transformado gracias a las clases y aprendizajes de sus profesores de la UPR.

“Este proyecto me ayudó a salir del bajo mundo. No sabía que había otro lado de la moneda. Me siento bien feliz”, expuso la mujer, quien entró al programa en 2015.

“Empecé yendo a la universidad para salir de la celda, pero me fue gustando. Llegó un tiempo en que me sentí libre, dentro de la prisión, pero libre y enfocada. Esto me liberó de muchas cosas”, enfatizó.

En la ceremonia, se le otorgó a la reclusa un certificado por los premios obtenidos en el certamen literario del Departamento de Inglés en la categoría de poesía, celebrado este semestre.

Kercadó Meyers y Ramos Rosado se encuentran confinadas en la cárcel de mujeres de Bayamón y han estado muy activas en la vida estudiantil, ganando concursos literarios, escribiendo poesía y ensayos, así como ofreciendo ponencias virtuales a nivel internacional.

“Me parece que es una ocasión de celebración, no solo para las estudiantes privadas de libertad que acaban de culminar un bachillerato de la UPR, sino para el país completo. Es una muestra de lo que se puede hacer si se apuesta a la transformación del ser humano y se cree en las personas”, reconoció, en tanto, Edna Benítez Laborde, coordinadora del Programa de Estudios Universitarios para Personas Confinadas.

La catedrática de la UPR hizo un llamado a dejar atrás el “punitivismo” y apostar a la rehabilitación, a raíz de las consecuencias de los múltiples señalamientos al DCR tras la excarcelación de Hermes Ávila Vázquez, quien burló al sistema correccional para salir con un pase extendido y ahora es imputado por el feminicidio de Ivette Joan Meléndez.

“Estos son tiempos donde la ira punitiva anda suelta; donde el discrimen y el prejuicio contra ciertos sectores de nuestra sociedad afloran fácil y sin vergüenza; donde la estigmatización y el desprecio arropan a todas las personas que aún están dentro del sistema correccional o que alguna vez lo estuvieron”, sentenció Benítez Laborde desde el podio.

Kercadó Meyers también manifestó su preocupación por el estigma que existe sobre la población correccional. Además, subrayó el impacto que tuvo su concentración menor en Estudios de Mujer y Género para su transformación, concienciación y búsqueda de impactar positivamente a otras confinadas racializadas.

“Puedo hablar desde mí, y no desde lo que digan los demás o lo que hay en un libro”, describió sobre el proceso de realizar su tesina, que es un poemario acompañado de tambores y respaldado en literatura de teóricas feministas abolicionistas como Angela Davis.