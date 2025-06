“Ella sigue hospitalizada porque tiene las plaquetas bajitas. Eso es lo que la mantiene en el hospital porque lo demás, no es que no sea serio, pero son cosas que se pueden controlar con medicamento” , informó Caraballo.

“Es importante que no beban alcohol, que no consuman drogas, que no beban medicamentos anticoagulantes porque no los van a dejar donar plaquetas”, expresó Caraballo además.