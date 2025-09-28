Preocupación por plomo: urgen hacer pruebas de sangre a niños tras retiro de alimento infantil

El Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico (CTMPR) urgió a realizar pruebas de plomo en la sangre a menores de edad que hayan podido consumir un alimento que fue retirado del mercado recientemente por posible contaminación.

En un comunicado de prensa, el CTMPR señaló que se trata del puré de batata, manzana y espinaca de la marca Sprout Organic.

La presidenta del CTMPR, Bárbara Surillo Trautmann, hizo un llamado urgente a los padres, madres y cuidadores a que acudan a su médico para solicitar una evaluación si su infante estuvo expuesto a ese alimento, que se vendió en la isla en las farmacias Walgreens, y fue retirado luego de que el fabricante detectó niveles potencialmente elevados de plomo en varios lotes.

Surillo Trautmann señaló que los bebés afectados podrían enfrentar dificultades en el desarrollo del habla, aprendizaje y conducta, así como déficit de atención e hiperactividad, problemas de crecimiento y desarrollo físico, daños renales y anemia, entre otras complicaciones de salud.

“Este retiro, anunciado por el Departamento de Salud y la FDA, es un asunto de alta prioridad de salud pública. La exposición al plomo puede tener efectos graves y permanentes en el desarrollo de nuestros niños”, sostuvo la presidenta del CTMPR, en las declaraciones escritas.

Agregó que “Puerto Rico cuenta con más de 4,000 tecnólogos médicos y sobre 500 laboratorios clínicos alrededor de la isla, listos y capacitados para realizar la prueba de plomo en sangre de forma rápida y confiable. Así que acuda a su médico y solicite la pruebas de laboratorio pertinente”.

“La prueba de plomo en sangre es la manera más efectiva de confirmar si un menor estuvo expuesto y de orientar al pediatra sobre el tratamiento o seguimiento adecuado. Exhortamos a las familias a no esperar a la aparición de síntomas, ya que en muchas ocasiones la intoxicación por plomo puede ser silenciosa. La prevención y la detección temprana son esenciales”, abundó.

Para información adicional sobre pruebas de plomo en sangre o disponibilidad de laboratorios, puede comunicarse con el Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico al 787-792-6400 o visitar nuestras redes sociales.

El retiro del alimento del mercado fue anunciado este sábado por el Departamento de Salud.

Previamente, Sprout Organics había emitido un retiro voluntario del producto el 16 de septiembre, y expandió el aviso, el 23 de septiembre, para incluir 28 estados.