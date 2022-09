Nota del editor: Te invitamos a mantenerte bien informado durante esta emergencia. Accede libre de costo a todas las noticias y actualizaciones relacionadas con el paso del huracán Fiona por Puerto Rico. Gracias por apoyar el periodismo responsable. Suscríbete hoy.

A partir de mañana, miércoles, Puerto Rico Ferry anunció que restablecerá todas sus rutas tras verse obligado a interrumpir el servicio por el paso del huracán Fiona.

Los servicios comenzarán desde las 3:30 a.m. con la ruta de Ceiba a Culebra, mientras que el primer viaje desde Ceiba a Vieques zarpará a las 4:30 a.m. El navío con servicio de Cataño a San Juan zarpará a las 5:30 a.m.

Los viajes de la APP encargada del sistema de transporte marítimo desde y hacia las islas municipio fueron detenidos el pasado viernes debido al paso de Fiona por la región. En ese momento, se indicó que el restablecimiento del servicio se llevaría a cabo el domingo, pero el impacto del sistema atmosférico lo impidió.

Vieques y Culebra registraron entre 4 a 12 pulgadas de lluvia por Fiona, según estimados del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan. Ambos pueblos también sintieron ráfagas de entre 40 y 67 millas por hora.

En las islas municipio el impacto de este fenómeno apenas ocasionó daños, que se limitaron a la caída de árboles y uno que otro tendido eléctrico en diversas comunidades.