Una nueva petición de LUMA Energy para aumentar el costo del servicio eléctrico para el último trimestre del año no sentó bien entre los puertorriqueños, quien expresaron en las redes sociales su frustración ante los altos costos que han visto reflejados en sus facturas de la luz.

El aumento de 2.49 centavos o 16.14% en la factura de luz, en manos del Negociado de Energía de Puerto Rico, entraría en vigor el 1 de octubre y estaría vigente hasta el próximo 31 de diciembre. Sería el cuarto incremento en la factura de luz este año.

Según la moción presentada el jueves, 16 de septiembre, para un cliente residencial con un consumo de 400 kilovatios-hora (kWh) al mes, el aumento sería de $85.53 a $95.51, es decir, $9.98 adicionales entre octubre y diciembre.

El costo actual del kWh para los clientes residenciales es de 21.38 centavos. Con el aumento solicitado por LUMA, subiría a 23.87 centavos.

¿Qué opinan los usuarios de El Nuevo Día? Aquí te contamos.

“

No hay palabras para expresar este abuso. Esto es increíble. El servicio pésimo. La factura ha aumentado drásticamente. Se llevan a luz a cada rato. Y cuando hay luz la casa parece una discoteca con la luz parpadeando, subiendo y bajando y las bombillas fundiéndose por los cambios de voltaje. He llamado un sin números de veces y no hacen nada.

”

Judith Hernández