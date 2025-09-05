Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Lotería
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
5 de septiembre de 2025
84°tormenta
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reclutan a Siemens Energy para el desarrollo de cable eléctrico submarino entre Puerto Rico y República Dominicana

La empresa alemana ha estado vinculada por años a proyectos y labores de consultoría en la isla

5 de septiembre de 2025 - 5:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
De materializarse, el cable representaría la primera interconexión eléctrica submarina entre distintos países en el Caribe. (Shutterstock)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La reputada empresa Siemens Energy formará parte del grupo a cargo del desarrollo del propuesto cable eléctrico submarino entre Puerto Rico y la República Dominicana, anunció el presidente de Caribbean Transmission Development Company (CTDC), Rafael Vélez Domínguez.

RELACIONADAS

Siemens Energy, con base en Alemania, ha estado involucrada por años en el sistema eléctrico de Puerto Rico, sirviendo como consultor de la Autoridad de Energía Eléctrica en el desarrollo del Plan Integrado de Recursos, así como a cargo de proyectos de infraestructura. Más recientemente, la empresa recibió el contrato para suplir dos unidades de respuesta rápida que Genera PR instalará en los predios de la central Costa Sur, en Guayanilla.

El Proyecto Hostos, como CTDC ha denominado la propuesta interconexión entre Puerto Rico y el vecino país, permitiría transmitir 700 megavatios (MW) de energía en ambas direcciones. La empresa vislumbra que el proyecto –con una inversión estimada de $2,300 millones– entre en operación para 2031, beneficiando inicialmente al sistema eléctrico de Puerto Rico, que sufre actualmente de recurrentes déficits de producción de energía.

“Contar con Siemens Energy como aliado refuerza la confianza y viabilidad de Proyecto Hostos. Su trayectoria global y su capacidad tecnológica nos permiten dar pasos firmes hacia un proyecto histórico para el Caribe”, expresó Vélez Domínguez, presidente y fundador de CTDC, vía comunicado.

Así buscan desarrollar cable submarino de energía entre República Dominicana y Puerto Rico

Así buscan desarrollar cable submarino de energía entre República Dominicana y Puerto Rico

La empresa Caribbean Transmission Development Company impulsa una propuesta para intercambiar electricidad entre ambos países a través de un cable submarino de interconexión.

De acuerdo con el parte de prensa de CTDC, Siemens cuenta con experiencia en el desarrollo de un cable submarino de 500 MW entre Irlanda y Reino Unido, así como otro de 1,000 MW que transcurre entre el Reino Unido y Bélgica. En ambos casos, según la empresa, se utilizó la tecnología HDVC PLUS, que ha demostrado resistir condiciones marinas extremas y mantener una disponibilidad operacional superior al 99% del tiempo.

En relación al Proyecto Hostos, CTDC vislumbra que Siemens aporte soluciones tecnológicas, apoyo técnico, estudios de interconexión y consultoría para asegurar la viabilidad de la iniciativa, que propone un cable de 146 kilómetros (92 millas) de extensión entre el sur de la República Dominicana y Mayagüez, donde tocaría tierra en Puerto Rico.

El desarrollo del cable iría acompañado con las construcciones de una planta de ciclo combinado y una finca solar en la República Dominicana, cuya generación eléctrica se destinaría exclusivamente a alimentar la línea submarina de transmisión hacia Puerto Rico.

Tags
Puerto RicoRepública DominicanaEnergía eléctrica
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 5 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: