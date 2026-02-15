Opinión
Servicio de noticias

“Reiteramos el llamado a los ciudadanos”: NMEAD pide evitar cuerpos de agua

Un frente estacionario al norte de Puerto Rico genera lluvias constantes que podrían causar inundaciones urbanas y ríos fuera de su cauce

15 de febrero de 2026 - 5:25 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las Oficinas Municipales para el Manejo de Emergencias se mantienen en comunicación activa con el centro de operaciones del NMEAD, listos para atender cualquier incidente que surja como resultado de las condiciones del tiempo. (Ramon "Tonito" Zayas)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) hizo un llamado a la ciudadanía, el domingo, para ejercer extrema precaución y evitar poner en riesgo su vida ante la situación de lluvias e inundaciones que enfrentan múltiples regiones de Puerto Rico.

RELACIONADAS

En la mañana del domingo, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) advirtió que un frente estacionario ubicado al norte de Puerto Rico generará lluvias constantes que podrían causar inundaciones urbanas y sacar ríos de su cauce.

De acuerdo a un comunicado de prensa, el comisionado de NMEAD, Ángel Jiménez, informó que la agencia mantiene contacto con el SNM, al igual que con componentes de seguridad del Departamento de Seguridad Pública, para maximizar la disponibilidad de recursos de respuesta.

“Reiteramos el llamado a los ciudadanos a mantenerse fuera del agua y no cruzar carreteras inundadas. Si encuentra una vía inundada, deténgase y busque una ruta alterna. La mayoría de las muertes relacionadas con inundaciones ocurren cuando se intenta atravesar corrientes de agua cuyo nivel y fuerza son impredecibles”, expresó el comisionado.

El NMEAD exhortó además al pueblo a:

  • Evitar cruzar ríos, quebradas o carreteras inundadas.
  • Mantenerse atentos a boletines y advertencias oficiales.
  • Asegurar objetos que puedan ser arrastrados por corrientes de agua.
  • Tener a la mano un plan familiar de emergencia y artículos esenciales.

Las Oficinas Municipales para el Manejo de Emergencias se mantienen en comunicación activa con el centro de operaciones del NMEAD, listos para atender cualquier incidente que surja como resultado de las condiciones del tiempo.

De tener una situación de emergencia, recuerde llamar al Sistema de Emergencia 9-1-1.

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico?

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico?

Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas.
