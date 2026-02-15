“Reiteramos el llamado a los ciudadanos”: NMEAD pide evitar cuerpos de agua

El Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) hizo un llamado a la ciudadanía, el domingo, para ejercer extrema precaución y evitar poner en riesgo su vida ante la situación de lluvias e inundaciones que enfrentan múltiples regiones de Puerto Rico.

En la mañana del domingo, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) advirtió que un frente estacionario ubicado al norte de Puerto Rico generará lluvias constantes que podrían causar inundaciones urbanas y sacar ríos de su cauce.

De acuerdo a un comunicado de prensa, el comisionado de NMEAD, Ángel Jiménez, informó que la agencia mantiene contacto con el SNM, al igual que con componentes de seguridad del Departamento de Seguridad Pública, para maximizar la disponibilidad de recursos de respuesta.

“Reiteramos el llamado a los ciudadanos a mantenerse fuera del agua y no cruzar carreteras inundadas. Si encuentra una vía inundada, deténgase y busque una ruta alterna. La mayoría de las muertes relacionadas con inundaciones ocurren cuando se intenta atravesar corrientes de agua cuyo nivel y fuerza son impredecibles”, expresó el comisionado.

El NMEAD exhortó además al pueblo a:

Evitar cruzar ríos, quebradas o carreteras inundadas.

Mantenerse atentos a boletines y advertencias oficiales.

Asegurar objetos que puedan ser arrastrados por corrientes de agua.

Tener a la mano un plan familiar de emergencia y artículos esenciales.

Las Oficinas Municipales para el Manejo de Emergencias se mantienen en comunicación activa con el centro de operaciones del NMEAD, listos para atender cualquier incidente que surja como resultado de las condiciones del tiempo.

De tener una situación de emergencia, recuerde llamar al Sistema de Emergencia 9-1-1.