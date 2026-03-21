Reportan sismo de magnitud 6.7 en el océano Atlántico

Un sismo de magnitud 6.7 se registró a las 8:16 a.m. de este sábado en el océano Atlántico, a una distancia considerable de Puerto Rico, confirmó la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR) en su portal.

Tras el movimiento telúrico, no se emitió aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para el archipiélago y las Islas Vírgenes.

El informe sostiene que el sismo tuvo su epicentro a unos 1,966.64 kilómetros al este-noreste de Montserrat, Reino Unido; a unos 1,984.71 kilómetros al este-noreste de San Bartolomé, Francia; y a unos 2,304.97 kilómetros al este-noreste de San Juan, Puerto Rico.