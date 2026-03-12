Registran temblor de magnitud 3.55 en la región sur de Puerto Rico
No hay aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para el archipiélago y las Islas Vírgenes
12 de marzo de 2026 - 7:40 AM
12 de marzo de 2026 - 7:40 AM
Un temblor de magnitud 3.55 se registró a las 12:34 a.m. de este jueves en la región sur de Puerto Rico, confirmó la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR) en su portal.
Tras el movimiento telúrico, no se emitió aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para el archipiélago y las Islas Vírgenes.
El informe sostiene que el temblor tuvo su epicentro a unos 2.69 kilómetros al oeste-suroeste de Guayanilla, a unos 6.44 kilómetros al sureste de Yauco y a unos 21.41 kilómetros al oeste de Ponce.
La Red Sísmica además colocó el epicentro en la latitud 18.04 y longitud -66.81.
Al momento, no se han reportado daños estructurales ni a personas relacionados con este evento.
ACTUALIZADA/UPDATED:— Red Sísmica de PR (@redsismica) March 12, 2026
Emitido/Issued: 2026-03-12 01:31:19 (GMT-4)
Evento/Event: 12/03/2026 00:34:06 AM
Mag: 3.55 Md Prof/Depth: 13 Km
Int: IV-Ponce, PR
PRSN: No hay Aviso, Advertencia o Vigilancia de tsunami para PR/IV. No tsunami warning, advisory or watch in effect for PR/VI.
--
Puede interesarte:
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: