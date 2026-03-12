Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Registran temblor de magnitud 3.55 en la región sur de Puerto Rico

No hay aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para el archipiélago y las Islas Vírgenes

12 de marzo de 2026 - 7:40 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Al momento, no se han reportado daños estructurales ni a personas relacionados con este evento. (Captura de la Red Sísmica)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un temblor de magnitud 3.55 se registró a las 12:34 a.m. de este jueves en la región sur de Puerto Rico, confirmó la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR) en su portal.

RELACIONADAS

Tras el movimiento telúrico, no se emitió aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para el archipiélago y las Islas Vírgenes.

El informe sostiene que el temblor tuvo su epicentro a unos 2.69 kilómetros al oeste-suroeste de Guayanilla, a unos 6.44 kilómetros al sureste de Yauco y a unos 21.41 kilómetros al oeste de Ponce.

La Red Sísmica además colocó el epicentro en la latitud 18.04 y longitud -66.81.

Al momento, no se han reportado daños estructurales ni a personas relacionados con este evento.

--

Puede interesarte:

Aurea Santiago, encargada del comedor de la escuela Agripina Seda en Guánica, recorre los escombros del recinto que colapsó tras el temblor.Santiago indicó que prácticamente vio toda la construcción del plantel en el cual su papá también laboró.Mientras, Berríos dijo que, al momento, no ha decidido a qué escuela se trasladarán los estudiantes de la Agripina Seda.
1 / 18 | Imágenes impactantes de una escuela de tres pisos que colapsó en Guánica. Aurea Santiago, encargada del comedor de la escuela Agripina Seda en Guánica, recorre los escombros del recinto que colapsó tras el temblor. - Ramón “Tonito” Zayas
Tags
Breaking NewsTemblores en Puerto RicoRed Sísmica de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 12 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: