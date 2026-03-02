Residentes en Puerto Rico juran como ciudadanos estadounidenses

A las 10:37 de la mañana, veinticuatro personas ondeaban pequeñas banderas de los Estados Unidos, en la sede del Departamento de Estado de Puerto Rico. Entre aplausos, las mujeres y hombres originarios de ocho países celebraron su naturalización como ciudadanos estadounidenses.

La dominicana Caroline Rojas es una de las personas que juró como ciudadana estadounidense, este lunes, justo cuando cumple 16 años viviendo como residente permanente en Puerto Rico.

La ayudante de Educación Especial en el Departamento de Educación, de 40 años, indicó que su principal motivación para hacer el trámite fue su hijo, quien también nació en República Dominicana, pero llegó a Puerto Rico recién nacido.

“(Lo hago) mayormente por mi hijo, que es dominicano y residente permanente, para que tuvieran más y mejores beneficios y, por mí, para seguir adelantando mi futuro”, expuso la mujer.

Junto a Rojas, también juraron como ciudadanos otros 12 dominicanos, cinco mexicanos y los seis restantes provienen de Argentina, Canadá, Nicaragua, Perú, India y Colombia. Todos pasaron un examen en el que comprobaron su conocimiento del inglés y sobre la historia y gobierno de los Estados Unidos.

La primera en felicitar a los nuevos ciudadanos fue Natalia Figueroa, directora del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en inglés) en San Juan, quien describió la ciudadanía como “tanto un gran honor como una gran responsabilidad” y reconoció que “sus voces, talentos y contribuciones son importantes”.

“Como residentes permanentes ya han contribuido a los Estados Unidos y a Puerto Rico de muchas maneras. Ahora, como ciudadanos, su papel e impacto serán aún mayores. Nuestra nación siempre se ha fortalecido gracias a personas que aportan experiencias, culturas y perspectivas diversas. Hoy ustedes se convierten en parte de esa historia continua”, expresó Figueroa, quien ofreció su mensaje en inglés y español.

En tanto, la gobernadora Jenniffer González hizo un recuento histórico sobre cómo los puertorriqueños recibieron, hace 109 años, la ciudadanía estadounidense. Destacó que la actividad conmemora ambos hitos, la ciudadanía de los homenajeados, quienes “decidieron voluntariamente pertenecer a la nación americana” y la de los puertorriqueños “la heredamos porque nacimos con ella”.

“Lo que se recibe por nacimiento, puede caer en desatención. Lo que se conquista con esfuerzo, se convierte en convicción. Así que hay una gran diferencia”, dijo la primera ejecutiva.

González, además, aprovechó el evento para elevar un mensaje proestadidad, en el que destacó que, aunque uno de los beneficios de la ciudadanía es tener derecho al voto, mientras vivan en Puerto Rico, con el status político actual, no podrán votar por el presidente ni por legisladores con voz y voto en el Congreso federal.

Durante la actividad, se presentó también un video en el que el presidente Donald Trump felicitó a los nuevos ciudadanos: “Hoy han recibido uno de los regalos más valiosos que jamás haya otorgado la humanidad al convertirse en ciudadano de los Estados Unidos de América. Es un gran honor”.