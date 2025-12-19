Retiran del mercado cacerolas de aluminio por posible contenido de plomo

El Departamento de Salud ordenó el retiro de varias cacerolas de aluminio de la marca Town Food Service Equipment Co., luego que el fabricante informara sobre la posible presencia de plomo, una sustancia tóxica que representa un peligro, especialmente para los niños y poblaciones vulnerables.

El secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, solicitó a las personas que hayan adquirido estas cacerolas que eviten su uso de inmediato y que devuelvan el producto al lugar de compra para obtener un reembolso completo.

De acuerdo con Ramos Otero, los artículos afectados incluyen cacerolas de aluminio en tamaños de 1, 1½, 2 y 3 cuartos de galón, con mangos de acero enchapado.

“El retiro responde a una notificación relacionada con productos distribuidos y vendidos entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de noviembre de 2025, los cuales pudieron haber sido importados o adquiridos en Puerto Rico desde Estados Unidos u otros países”, detalló el titular de Salud en declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

“El plomo es una sustancia altamente peligrosa para la salud, particularmente para los niños, ya que puede afectar el desarrollo neurológico y causar otros daños graves”, añadió el pediatra.

Como parte de las recomendaciones, señaló que, “si algún niño o niña pudo haber estado expuesto a estos productos, los padres o cuidadores consulten con su pediatra para la realización de una prueba de plomo en sangre (venosa), como medida preventiva”.