El número de viajeros entrando a Puerto Rico alcanzó el sábado la cifra de 14,792, estableciendo un récord de entradas desde que inició la pandemia de COVID-19 hace un año y se declaró un cierre de emergencia en la isla, confirmó el Departamento de Salud.

“Luego de la alta temporada que tuvimos entre el periodo de Acción de Gracias y diciembre, prácticamente este fin de semana notamos la cantidad más alta en viajeros (entrando a la isla)”, sostuvo la epidemióloga Miriam Ramos, quien dirige el monitoreo a los viajeros desde Salud, en entrevista con El Nuevo Día.

Ramos explicó que el promedio diario de pasajeros entrando a la isla en lo que va de marzo se encuentra entre los 10,000 y 12,000. Del total de visitantes, solo el 31% ha cumplido con el requisito de presentar un resultado negativo de COVID-19 mediante prueba molecular al completar du declaración de viajero y entrar a la isla. Esto significa que el restante 69% de los visitantes debería cumplir con una cuarentena o realizarse una prueba durante su estadía para poder salir del lugar en donde se esté hospedando, según lo establece una Orden Ejecutiva 52 en vigor desde el pasado julio de 2020. Desde el 17 de marzo de 2020 hasta el 14 de marzo de 2021, Salud ha identificado 336 casos positivos a COVID-19 mediante prueba molecular en viajeros que presentan síntomas al llegar a la isla y la agencia les realiza una prueba, compartió Ramos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con datos de Salud, previo a marzo, el pico más alto de viajeros diarios entrando a Puerto Rico había ocurrido el 4 de enero, con 12,650. Luego de esa primera semana de 2021 el tráfico disminuyó, hasta que comenzó febrero. Durante la primera mitad del pasado mes la llegada de pasajeros alcanzó prácticamente el nivel de tráfico promedio de 10,000 diarios reportado en diciembre, y nuevamente disminuyó en la segunda mitad. Pero en marzo se ha visto un nuevo aumento que, hasta el momento, no se ha detenido.

Los componentes de seguridad y salud del gobierno han defendido esta semana que han reforzado su presencia en las calles, precisamente para velar por el cumplimiento de las medidas establecidas contra el COVID-19 e identificar turistas y locales que no estén cumpliendo con las directrices. El 14 de marzo el Departamento de Justicia presentó una serie de cargos contra tres turistas, atados a violaciones a las medidas en vigor para combatir la pandemia, incluyendo no cumplir con la cuarentena tras no presentar una prueba negativa de COVID-19. Las autoridades no han informado sobre arrestos o radicación de cargos adicionales. “En el momento que intervenimos verificamos que la persona haya entrado a Puerto Rico con una prueba”, manifestó el lunes el designado secretario de Salud, Carlos Mellado.

Por orden del gobierno, cualquier individuo que llega a la isla desde Estados Unidos o un destino internacional debe completar una declaración de viajero, lo que permite añadir a la persona al monitoreo automatizado de la plataforma digital SARA Alert (Situational Awareness and Response Assistant, en inglés).

PUBLICIDAD

En relación al monitoreo de viajeros, el pasado 9 de marzo la Coalición Científica recomendó “nuevamente” a Salud proveer “informes detallados de las medidas utilizadas para el monitoreo de viajeros, con sus resultados publicados en tiempo real. Esta recomendación la hacemos reconociendo el gran flujo de entrada de pasajeros en el aeropuerto (Orlando – San Juan ha sido este año la ruta con mayor intercambio de pasajeros en el mundo). Recomendamos también que se apliquen, estrictamente, las mismas medidas de seguridad a los turistas que a los residentes”.

Ramos, sin embargo, sostuvo que no era posible cumplir cabalmente con la presentación de informes en “tiempo real”.

“La realización de informes y el detalle, definitivamente tenerlo en tiempo real no se puede atender, porque toda la información relacionada a viajeros no necesariamente está contenido en una sola plataforma”, sostuvo, añadiendo que sí hay esfuerzos en curso para agilizar el proceso, en conversación con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) y la corporación MITRE. Esta es la organización con la que los CDC establecieron una colaboración para el desarrollo de SARA Alert.

“Gran parte del proceso sí está automatizado, pero se necesita intervención humana tanto para validación como para algunas tareas en específico. Sí estamos trabajando con los desarrolladores de la plataforma de qué manera podemos agilizar ese proceso”, apuntó.