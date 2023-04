La posibilidad de que una nueva subvariante de COVID-19 llegue a Puerto Rico mantiene a las autoridades vigilantes, justo cuando se aproxima la Semana Santa, una de las épocas de más viajeros. Se trata de la XBB.1.16, informó la doctora Melissa Marzán, principal oficial de Epidemiología del Departamento de Salud.

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) está vigilante”, explicó la epidemióloga sobre la subvariante de ómicron que ya se ha identificado en 22 países, principalmente en la India.

Según la OMS, esta subvariante ha opacado otras que circulaban en la India, convirtiéndose allí en la predominante en el último mes, con 10,500 casos nuevos a la semana. De lo que se conoce hasta la fecha, esta subvariante es similar a la XBB.1.5, la de mayor circulación en Estados Unidos actualmente.

“Parece que tiene más transmisibilidad”, comentó Marzán, quien le recomendó a los viajeros el uso de mascarillas, especialmente en espacios cerrados.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), la transmisión de COVID-19 se mantiene alta en 30.85% de Estados Unidos, mientras en 21.57% de sus jurisdicciones la transmisión es sustancial, en 36.44% es moderada y en 11.14% baja.

En Puerto Rico, hasta este sábado, la tasa de positividad estaba en 10.18%. Solo tres pueblos –Culebra, Maricao y Rincón– tienen transmisión baja, mientras en 18 está moderada, en 23 sustancial y en 34 alta.

“Estamos como en 300 casos al día. La transmisión comunitaria sigue alta, pero el nivel de comunidad de COVID, que es las hospitalizaciones, está bajo, por debajo de 100 (al día), incluso las defunciones están bajas”, precisó Marzán.

Según datos de Salud, hoy se registró solo una muerte por COVID-19, un hombre de 77 años, sin las vacunas al día, de la región de Arecibo. Mientras, hay 65 adultos hospitalizados por complicaciones asociadas al virus, incluyendo siete en unidades de cuidado intensivo. A nivel pediátrico, 13 menores están hospitalizados por el virus.

La epidemióloga advirtió que la vigilancia de casos en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín se mantiene a través de dos iniciativas voluntarias dirigidas a viajeros. Una es la entrega de pruebas caseras del virus a viajeros mayores de 18 años y otra es la realización de pruebas moleculares a aquellos pasajeros de 16 años o más que entran al país. Ambas se hacen de forma aleatoria y su cumplimiento es voluntario.

“Se invita a hacerse la prueba molecular y los (casos) positivos se envían a secuenciación (para vigilancia genómica)”, dijo sobre esta gestión, que se realiza en viajeros que lleguen a los terminales A, B y C, mayormente de vuelos internacionales.

La entrega de pruebas caseras y material educativo se realiza en el área de recogido de maletas. A los viajeros que aceptan, se les pide que registren sus resultados y se les da seguimiento por cinco días.

A nivel internacional, las restricciones atadas al control de la pandemia han ido eliminándose poco a poco, incluyendo las relacionadas con viajes.

Tan reciente como el pasado 10 de marzo, los CDC eliminaron el requisito relacionado con el COVID-19 para pasajeros aéreos provenientes de China, Hong Kong o Macao, quienes ya no tienen que presentar una prueba negativa del virus o documentos que certifiquen su recuperación antes de abordar un avión con destino a Estados Unidos. Personas que no sean ciudadanos estadounidenses o inmigrantes estadounidenses deben, no obstante, estar completamente vacunadas contra el virus para poder viajar a Estados Unidos, con algunas excepciones.

Desde el 18 de abril del año pasado quedó sin efecto la orden de los CDC que exigía el uso de mascarillas en los medios y centros de transporte público. El gobierno de Puerto Rico, sin embargo, ha advertido que el uso de mascarillas es altamente recomendable en todo el transporte público, incluyendo las lanchas que transportan a viajeros a Vieques y Culebra.

Por otra parte, sobre Puerto Rico no hay ningún aviso de salud de viaje emitido por los CDC. Aunque el dengue es un virus endémico, no hay restricción relacionada, pero siempre se recomienda la protección de picadas de mosquitos, pues son transmisores del virus.