El secretario de Salud, Carlos Mellado, arremetió esta noche ante las alegaciones de que la agencia que dirige limitó acceso a información y datos sobre el COVID-19 en Puerto Rico.

En expresiones escritas, el funcionario sostuvo que “los datos están ahí, la información jamás será vetada”.

Aunque no hizo alusión directa a personas en específico, la reacción de Mellado surge horas después de que El Nuevo Día publicara que la epidemióloga Yonaica Plaza, exdirectora del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (SMICRC), denunció que su trabajo para Salud se vio limitado por la Oficina de Epidemiología ante la falta de acceso a la información que se desprendía de las entrevistas que generaban los equipos municipales que ella lideraba.

Plaza advirtió que la situación no ha permitido mantener al pueblo informado sobre la evolución y el manejo del COVID-19 en la isla.

Los obstáculos para obtener los datos que requería comenzaron hace dos meses, indicó Plaza, lo que coincide con una reestructuración en el Departamento de Salud de la Oficina de Epidemiología y cambios en los funcionarios a cargo del manejo de la pandemia de coronavirus. Bajo la nueva estructura, el SMICRC fue ubicado bajo esa oficina, y las funciones de Plaza fueron limitadas.

“Liderando los esfuerzos de los sistemas municipales, llevábamos casi dos meses sin información de las entrevistas a los casos, estado de vacunación y sintomatología, grupos de edades más afectados, exposiciones y cantidad de casos inmunizados”, manifestó Plaza en respuesta a preguntas escritas enviadas por El Nuevo Día.

Por su parte, Mellado indicó que “es inaceptable que personas que conocen los datos insistan en lo absurdo con tal de desinformar, crear pánico, controversias y desasosiego en un pueblo que está cansado y fatigado por una pandemia que no ha concluido. Aludir a que el Departamento de Salud oculta información, más allá de faltar a la verdad, es totalmente incoherente”.

El titular de Salud destacó en su comunicado que la agencia “se ha mantenido desde el primer día informando a la ciudadanía, con informes diarios y múltiples informes semanales, con el propósito de orientar, prevenir, controlar y salvar vidas durante esta jornada titánica que hemos atravesado y seguimos trabajando. Hoy, ante las alegaciones de ocultar información, hago alusión al dashboard del DS que contiene la información histórica desde principio de la pandemia, además de nuestras repetidas conferencias de prensa y entrevistas. A esta información tiene acceso la Coalición Científica y también la compartimos con otras entidades que nos ayudan en esta misión”.

La renuncia de Plaza se dio a conocer el pasado viernes.

“La información no sale a la luz de manera clara y mis principios profesionales y personales no me permiten continuar haciendo el trabajo de manera eficiente y organizada”, indicó la epidemióloga en su carta de dimisión.

Detalló que ha insistido en pedir informes de entrevistas realizadas por los sistemas municipales y advierte que heredó “situaciones personales del pasado con otras personas”, pero no formará parte de ese drama.

“Se ha perdido el enfoque de lo que es el servicio y acción inmediata para la gente de nuestro país y no formaré parte de decisiones que no apruebo”, insistió.

Plaza había ocupado el puesto de Fabiola Cruz, epidemióloga que creó el primer sistema de rastreo de casos en el municipio de Villalba, modelo que luego fue ampliado a nivel isla bajo la dirección de Salud.