“¿Quién puede vivir con un salario mínimo de $7.25? Es un salario de miseria que hace miserable a quien lo tiene”, expresó el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico (UPR) David Muñoz Hernández, tras la aprobación de una huelga indefinida que iniciarán mañana, martes, en los recintos de la institución académica y en las estaciones experimentales, excepto el Recinto Universitario de Mayagüez.

El gremio, que Muñoz Hernández resaltó es el más antiguo de la UPR, agrupa a unos 1,000 trabajadores de limpieza, mantenimiento y ornato de todos los recintos.

“Una cuarta parte (de los trabajadores) está con un salario mínimo de $7.25 y la UPR siempre dice que ‘es que no tienen dinero’, pero eso no impide que los salarios se lleven a $8.50 efectivos desde el primero de enero y para verano que comienza a $9.50″, mencionó el presidente, quien añadió que empleados del gobierno central devengan $10 la hora realizando el mismo trabajo.

“Todos los trabajadores que fueron reclutados de 10 años para acá, casi todos, reciben el salario mínimo, no solo te ganas $7.25, sino que llevas 10 años con ese salario”, argumentó.

PUBLICIDAD

De acuerdo a Muñoz Hernández, el sindicato ha planteado alternativas a la Junta de Gobierno de la Universidad para que, sin alterar el presupuesto, que confirma la Junta de Supervisión Fiscal, aumenten los salarios de dichos empleados.

“Nuestro sindicato tiene la facultad de tener un sistema médico distinto al que la UPR asigna y ese programa es más económico y representa un ahorro significativo de $4 millones, pero la Junta de Gobierno se empeñó en cambiarlo al plan único para crear economía, pero resultó todo lo contrario y aumentaron los costos. Con el plan médico anterior, se puede financiar el aumento de salario sin afectar el presupuesto, eso no le cuesta un centavo a la UPR”, explicó el líder sindical.

Según explicaron en declaraciones escritas, otra de las alternativas que ofreció el gremio fue la creación de Empresas Cooperativas Universitarias para utilizar las fincas, que no usa la UPR, y realizar ventas de los productos que produzcan para repartir las ganancias proporcionalmente. Además, plantearon capacitar a los trabajadores en distintas destrezas como electricidad, plomería y otras para que puedan adquirir las certificaciones y realizar otras labores.

Atraer estudiantes sin recursos humanos

El líder sindical señaló que el centro docente del país busca atraer a nuevos estudiantes para aumentar su matrícula sin los recursos humanos disponibles debido a que han congelado cientos de plazas.

“Van a darle la bienvenida a más estudiantes cuando es una vergüenza que la UPR, que se supone que sea el ejemplo de lo sublime, de lo mejor, tengan los únicos trabajadores en Puerto Rico que cobran $7.25″, dijo.

PUBLICIDAD

Muñoz Hernández aseguró que los empleados, que también incluyen pintores, plomeros, electricistas, son los que permiten que la operación física de la Universidad funcione y hacen que la institución sea sede de toda la comunidad universitaria.

Por otra parte, aun sin exigir respaldo, el Consejo General de Estudiantes de la UPR en Río Piedras y la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) apoyan sus reclamos.

A pesar de las múltiples comunicaciones en las que expresan su sentir, el Sindicato no ha tenido respuestas. No obstante, tras la asamblea donde aprobaron la huelga recibieron una llamada del presidente de la UPR, Luis A. Ferrao, en la que coordinaron una reunión para mañana a las 8:00 a.m. en su oficina.

“Hemos sido razonables, pacientes, pero todo está listo para una huelga indefinida de todo el sistema”, puntualizó.