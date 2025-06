“Hemos identificado muchas instancias (de irregularidades) donde detenemos el pago. Nos damos cuenta a tiempo y lo que hacemos es que no pagamos. Tenemos una estructura de controles bien robusta , de varios pasos, con mucha gente envuelta, y muchas veces eso atrasa los pagos, pero es necesario porque necesito varias revisiones de los asuntos para evitar que esos esquemas (prosperen)”, dijo Soria, quien reveló que el COR3 ha referido varias situaciones al Departamento de Seguridad Nacional , bajo el que se encuentra la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés).

En un aparte con la prensa, Soria indicó que, pese a la identificación de determinados “esquemas” de irregularidades, los pagos paralizados a subrecipientes, en lo que va de año, no alcanzan el millón de dólares . Abundó que, de trascender alguna irregularidad, el COR3 puede ordenar, por ejemplo, que se realice nuevamente una subasta, pero que, si sale a la luz un patrón de incumplimiento “evidente” por parte de un subrecipiente particular, promueve referidos a las autoridades.

“Es un balance. Hemos implementado más controles. Sobre los desembolsos, puedo decir que hay múltiples factores. Están las restricciones de FEMA, hay un factor bien grande, que quizás la gente no se ha dado cuenta, que es LUMA (Energy). El atraso de LUMA en someter las certificaciones para pago es significativo. Si tienen $1,000 millones en trabajos realizados, pero no los pueden someter porque las facturas están defectuosas, son $1,000 millones que no puedo desembolsar”, dijo Soria, también presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica.