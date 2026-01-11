¿Todavía tienes el árbol de Navidad en tu casa? Conoce las opciones para llevarlo a reciclar en Guaynabo

El Municipio de Guaynabo ofrecerá el servicio de reciclaje de árboles de Navidad en varias localidades durante este mes de enero para que los ciudadanos dispongan de los mismos en espacios seguros en lugar de incinerarlos.

“El llamado es claro: no quemen los árboles de Navidad. Los árboles secos representan un riesgo real de incendios y contaminación. En Guaynabo contamos con un programa organizado y seguro que permite reciclarlos y reutilizarlos de forma responsable”, expresó el alcalde Edward O’Neill Rosa en declaraciones escritas.

El mandatario municipal indicó que brigadas municipales tendrán equipos para triturar los árboles en el momento en que sean dejados por el público, en un servicio de “servi-carro”.

El material triturado será reutilizado en las instalaciones del Parque Forestal La Marquesa, como parte de los esfuerzos de conservación, manejo sostenible y fortalecimiento de nuestras áreas verdes.

Itinerario de reciclaje de árboles de Navidad

En horario de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.