Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Todavía tienes el árbol de Navidad en tu casa? Conoce las opciones para llevarlo a reciclar en Guaynabo

El material triturado será reutilizado en las instalaciones del Parque Forestal La Marquesa

11 de enero de 2026 - 2:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los árboles serán recibidos en horario de 4:00 de la tarde a 7:00 de la noche. (Carlos Giusti)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Municipio de Guaynabo ofrecerá el servicio de reciclaje de árboles de Navidad en varias localidades durante este mes de enero para que los ciudadanos dispongan de los mismos en espacios seguros en lugar de incinerarlos.

RELACIONADAS

“El llamado es claro: no quemen los árboles de Navidad. Los árboles secos representan un riesgo real de incendios y contaminación. En Guaynabo contamos con un programa organizado y seguro que permite reciclarlos y reutilizarlos de forma responsable”, expresó el alcalde Edward O’Neill Rosa en declaraciones escritas.

El mandatario municipal indicó que brigadas municipales tendrán equipos para triturar los árboles en el momento en que sean dejados por el público, en un servicio de “servi-carro”.

El material triturado será reutilizado en las instalaciones del Parque Forestal La Marquesa, como parte de los esfuerzos de conservación, manejo sostenible y fortalecimiento de nuestras áreas verdes.

Itinerario de reciclaje de árboles de Navidad

En horario de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.

  • Martes, 13 de enero de 2026 - Avenida Santa Ana, frente al Supermercado Pueblo
  • Jueves, 15 de enero de 2026 - Avenida Esmeralda, frente a Claro
  • Martes, 20 de enero de 2026 - Avenida San Patricio, frente al Parque Crissy González
  • Jueves, 22 de enero de 2026 - Estacionamiento del Coliseo Mario “Quijote” Morales
Tags
ReciclajeGuaynaboBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 11 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: