Transportistas escolares reanudarán sus servicios mañana tras reuniones en la Legislatura

Tras reunirse con miembros de la Legislatura, la Federación de Porteadores Escolares de Puerto Rico informó que sus miembros reanudarán mañana, martes, los servicios de transportación escolar para los y las estudiantes del Departamento de Educación (DE).

El gremio llevó a cabo una manifestación este lunes para exigir el pago de la deuda de $9 millones que, según alega, acumula el DE por servicios de transportación escolar que ya han sido prestados.

“Aunque la manifestación contemplaba llegar hasta La Fortaleza, la dirección del gremio no contempló ese tramo de la ruta tras sostener reuniones en el Capitolio y recibir información sobre el trámite de los pagos pendientes”, explicó el gremio en declaraciones escritas.

No precisaron con qué legisladores sostuvieron reuniones en El Capitolio ni las conversaciones que tuvieron, aunque indicaron que recibieron “información” de que los pagos serán efectuados la próxima semana.

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“Durante las reuniones se informó a la Federación que la deuda correspondiente al semestre pasado se encuentra en proceso de referirse a la Junta de Supervisión Fiscal para su aprobación final. Según la información recibida, se espera que los pagos sean efectuados, a más tardar, durante la próxima semana”, informaron.

1 / 9 | En imágenes: transportistas escolares se lanzan a la calle para exigir pago de millonaria deuda. Los porteadores escolares realizan una manifestación este lunes, para exigir el pago de una deuda que, según alegan, acumula el Departamento de Educación por servicios de transportación que ya han sido prestados. - Alex Figueroa Cancel 1 / 9 En imágenes: transportistas escolares se lanzan a la calle para exigir pago de millonaria deuda Los porteadores escolares realizan una manifestación este lunes, para exigir el pago de una deuda que, según alegan, acumula el Departamento de Educación por servicios de transportación que ya han sido prestados. Alex Figueroa Cancel Compartir

Juan Rosado, presidente de la federación, dijo también que volverán a reunirse en la Legislatura el próximo lunes, 12 de octubre.

“Luego de escuchar la información ofrecida y tomando en consideración el bienestar de nuestros estudiantes y sus familias, hemos decidido reanudar los servicios de transportación escolar desde mañana. Confiamos en que las gestiones anunciadas se completen y que los pagos correspondientes al semestre pasado sean finalmente desembolsados”, expresó.

Rosado también hizo un llamado al secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, para que además agilice el pago de las facturas correspondientes a los servicios prestados durante los meses de agosto y septiembre.

Señaló que estos desembolsos son indispensables para inyectar liquidez a las compañías más afectadas por los atrasos.

“No queremos que se convierta en la norma tener que paralizar los servicios para que aparezca el dinero. Los porteadores cumplimos diariamente con nuestra responsabilidad y esperamos que el Departamento de Educación también cumpla puntualmente con el pago de los servicios contratados”, manifestó.

Más de 400 guaguas escolares, junto a sus respectivos transportistas, participaron en el paro para reclamar el pago de las deudas. Los porteadores también denunciaron el impacto que está teniendo el alza en el precio del combustible sobre sus operaciones.