¿Tu municipio está en la lista? LUMA realizará trabajos que podrían interrumpir el servicio eléctrico esta semana

La empresa LUMA Energy realizará trabajos de mejorar planificadas esta semana - del 19 al 25 de octubre- en varios municipios, lo que podría causar interrupciones temporales en el suplido de energía eléctrica en algunas comunidades de la Isla.

“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, sostuvo la empresa.

Además de los trabajos programados, LUMA Energy también realizará mejoras al sistema que no provocarán interrupciones.

A continuación un listado:

Lunes, 19 de octubre de 2026

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Quebradilla / Camuy: Bo. Cocos, Edu. Escuela Segunda Unidad Luis Muñoz Rivera, sect. Los Chaves, sect. El Verde, urb. Dos Ceibas, urb. La Hacienda, urb. La Ceiba, urb. Santa Marina, sec. Fito Valle, Brisas de la Sabana, Arca de Noé, bo. Camuy Arriba, esc. Luis Felipe Rodríguez García, bo. Piedra Gorda, urb. Vista Calvario.

Bo. Cocos, Edu. Escuela Segunda Unidad Luis Muñoz Rivera, sect. Los Chaves, sect. El Verde, urb. Dos Ceibas, urb. La Hacienda, urb. La Ceiba, urb. Santa Marina, sec. Fito Valle, Brisas de la Sabana, Arca de Noé, bo. Camuy Arriba, esc. Luis Felipe Rodríguez García, bo. Piedra Gorda, urb. Vista Calvario. Caguas: Urb. Villa Borinquen, J 14 calle Guatibirí.

Urb. Villa Borinquen, J 14 calle Guatibirí. San Lorenzo: Hacienda de San Lorenzo, bo. Hato, car. 183, sector Buxó, sector La Samaritana, bo. Hato, car. 183 km 7.2.

Relocalizador de alimentador

Aibonito: Barriada San Luis, calle Palestina.

Remoción de vegetación peligrosa

Bayamón: Urb. Magnolia Gardens, calles 1, 5, 6, 7, 8 y 21.

Urb. Magnolia Gardens, calles 1, 5, 6, 7, 8 y 21. Lajas: Jardines de Mayela, bo. Lajas Arriba, bo. Santa Rosa, Escuela 2da Unidad, bo. Santa Rosa Las Canelas, bo. Lajas Arriba, sect. Las Garzas, urb. Estancias de Santa Rosa.

Reparación y mantenimiento de alimentador

Utuado: Las Palmas, camino Canditto Salva, camino Bruno Ramos y paso Palmas.

Martes, 20 de octubre de 2026

Reparación y mantenimiento de alimentador

Barceloneta: La Boca, área de la playa.

La Boca, área de la playa. Guayama: Bo. Caimital, sector Corazón.

Bo. Caimital, sector Corazón. Maunabo: Escuela Alfonso Casta Martínez, residenciales Carmen H. Martorell y Jardines Los Almendros, sector Batey Columbia, sector García, sector La Pica, urbanizaciones Calimano, Extensión Calimano, Extensión Villa Navarro, Los Almendros, San Pedro, Villas de Maunabo y Vista Alegre, comunidades Extensión Mariani y Mariani, condominio Villas del Faro, sector La Playa, urbanizaciones Brisas de Emajaguas, San Pedro y Villas de Emajagua, comunidad Calzada, escuelas Calzada y Manuel Ortíz Suya, parcelas Palo Seco, sectores Batey Columbia, Matuyas, Palo Seco Parcelas Nuevas y Palo Seco Parcelas Viejas.

Escuela Alfonso Casta Martínez, residenciales Carmen H. Martorell y Jardines Los Almendros, sector Batey Columbia, sector García, sector La Pica, urbanizaciones Calimano, Extensión Calimano, Extensión Villa Navarro, Los Almendros, San Pedro, Villas de Maunabo y Vista Alegre, comunidades Extensión Mariani y Mariani, condominio Villas del Faro, sector La Playa, urbanizaciones Brisas de Emajaguas, San Pedro y Villas de Emajagua, comunidad Calzada, escuelas Calzada y Manuel Ortíz Suya, parcelas Palo Seco, sectores Batey Columbia, Matuyas, Palo Seco Parcelas Nuevas y Palo Seco Parcelas Viejas. Río Grande: Bo. Carola, carr. 3, parcelas Carola.

Bo. Carola, carr. 3, parcelas Carola. Guánica: Bo. Ciénaga, sector Fuig, calle 1, comunidad Fuig, calle 5.

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Barranquitas: Bo. Helechal, sector Parcelas Nuevas.

Bo. Helechal, sector Parcelas Nuevas. Guaynabo: Urb. Park Side, calles 4-5, Guaynabo.

Urb. Park Side, calles 4-5, Guaynabo. Gurabo: Bo. Celada Centro, sector Los Chinos, carr. 941 km 2.1 int.

Bo. Celada Centro, sector Los Chinos, carr. 941 km 2.1 int. San Lorenzo: Carr. 183 km 6 H2, bo. Hato.

Carr. 183 km 6 H2, bo. Hato. Humacao: Carr. 3 R923 km 0 H3 int., calle Los Marques, Buena Vista Arriba, Humacao.

Carr. 3 R923 km 0 H3 int., calle Los Marques, Buena Vista Arriba, Humacao. Lajas: Carr. 304, bo. La Parguera.

Punto caliente

Bayamón: Sierra Taina, bo. Minillas, PR-831.

Remoción de vegetación peligrosa

Gurabo: Barrio Mamey, sector Marina.

Barrio Mamey, sector Marina. Maricao: Parcelas Los Cuadros, Maricao, carr. 357 desde km 0.8 hasta km 2.5, carr. 120 int. carr. 357.

Parcelas Los Cuadros, Maricao, carr. 357 desde km 0.8 hasta km 2.5, carr. 120 int. carr. 357. San Germán: Comunidades Ancones y El Retiro, sectores del casco urbano, urbanizaciones El Retiro y Montebello.

Comunidades Ancones y El Retiro, sectores del casco urbano, urbanizaciones El Retiro y Montebello. Ponce: Corral Viejo, Ponce.

Corral Viejo, Ponce. Sabana Grande: Bo. Santana, sector La Máquina.

Mantenimiento y reemplazo de soterrado

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Humacao: Fair Lakes, Palmas del Mar, Humacao.

Nueva construcción

Carolina: Puesto gasolinera Texaco, semáforo ave. Monte Real.

Balance de cargas

Rincón: Cond. Rincón Bay Villas, cond. Vista del Mar y Sol, FGM. El Faro de Rincón, urb. Colinas de Ensenada.

Miércoles, 21 de octubre de 2026

Reparación de líneas de transmisión

Aguadilla: Sub. 7571 Antenas USAF.

Remoción de vegetación peligrosa

San Sebastián: Carr. 109 km 22.7 en adelante, bo. Altozano, San Sebastián; carr. 420, bo. Corcovada, Añasco; y bo. Río Arriba, bo. Río Arriba, Añasco.

Carr. 109 km 22.7 en adelante, bo. Altozano, San Sebastián; carr. 420, bo. Corcovada, Añasco; y bo. Río Arriba, bo. Río Arriba, Añasco. Caguas: Bo. Canaboncito, sectores Hormigas y Cumdo Rodríguez.

Bo. Canaboncito, sectores Hormigas y Cumdo Rodríguez. Mayagüez: Urb. Vista Monte, urb. Barreda 13, Limón, calle Conrado Forestier, entrada Cantera Forestier, sector Vista Monte, Vista Monte, bo. Limón, carr. 105 desde km 1.0 hasta km 2.0, urb. Estancias del Valle, bo. Limón, carr. 105.

Urb. Vista Monte, urb. Barreda 13, Limón, calle Conrado Forestier, entrada Cantera Forestier, sector Vista Monte, Vista Monte, bo. Limón, carr. 105 desde km 1.0 hasta km 2.0, urb. Estancias del Valle, bo. Limón, carr. 105. Utuado: Las Cojobas, Roncador, camino Quebrada Fría, Guaónico.

Las Cojobas, Roncador, camino Quebrada Fría, Guaónico. Guánica: Bo. Ciénaga, sector Laguna detrás de Coco’s Place, comunidad Fraternidad.

Bo. Ciénaga, sector Laguna detrás de Coco’s Place, comunidad Fraternidad. Guayanilla: Bo. Macana, Santones, Santoni, La Colectiva.

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Arecibo: Universidad de Puerto Rico, recinto de Arecibo, comunidad Víctor Rojas, escuela Francisco Pachín Marín, escuela Martín Diego Delgado, sector Barrancas, sector Las Canelas, sector Los Mora, sector Paseos Esmeralda, urb. Colinas de Palmarito, urb. Extensión Villa Los Santos 1, urb. Jardines de Arecibo, urb. Marisol, urb. Parque de Jardines, urb. Paseo Los Húcares, urb. Reparto Luribet, urb. University Gardens, urb. Villa Los Santos, urb. Villa Los Santos 2, urb. Villas del Remanso, urb. Villa Serena, urb. Vista Azul, comunidad Navas, sector Cunetas.

Universidad de Puerto Rico, recinto de Arecibo, comunidad Víctor Rojas, escuela Francisco Pachín Marín, escuela Martín Diego Delgado, sector Barrancas, sector Las Canelas, sector Los Mora, sector Paseos Esmeralda, urb. Colinas de Palmarito, urb. Extensión Villa Los Santos 1, urb. Jardines de Arecibo, urb. Marisol, urb. Parque de Jardines, urb. Paseo Los Húcares, urb. Reparto Luribet, urb. University Gardens, urb. Villa Los Santos, urb. Villa Los Santos 2, urb. Villas del Remanso, urb. Villa Serena, urb. Vista Azul, comunidad Navas, sector Cunetas. Caguas: Carr. 789 km 3 H9 int., Tomás de Castro II.

Carr. 789 km 3 H9 int., Tomás de Castro II. Gurabo: Calle 2, base 3, urb. pública Luis del Carmen Echevarría.

Calle 2, base 3, urb. pública Luis del Carmen Echevarría. Las Piedras: Calle 10, urb. Ext. La Inmaculada.

Calle 10, urb. Ext. La Inmaculada. Río Grande: Bo. Las Tres T, sec. Muñiz Muñiz, urb. Mansiones Hacienda Jiménez, sec. Rosales.

Reparación y mantenimiento de alimentador

Dorado: Calle José de Diego, bo. Martorell.

Calle José de Diego, bo. Martorell. Salinas: Bo. Húcar y bo. La Julia, Salinas.

Bo. Húcar y bo. La Julia, Salinas. Río Grande: Río Grande Plaza.

Río Grande Plaza. San Juan: Almacenes, Centro de Baterías AC Delco, farmacia Professional Drug, restaurante Mozzarella, OLBM Reparación & Desbloqueo, Rummy Fashion, restaurantes Taco Bell/Pizza Hut, urb. Caparra Terrace, urb. Puerto Nuevo, calle 2 SE, calle 4 SE, calle 8 SE.

Instalación de aparatos automatizados

Caguas: Bo. Tomás de Castro 2, com. José Mercado, camino Viejo, sec. Las Flores, sec. Tamarindo.

Nueva construcción

Loíza: Jardines de Loíza.

Jardines de Loíza. San Juan: Urb. La Riviera, calle 48 SO, calle 50 SO y calle 3, ave. San Patricio del lote 1401 al 1413, Texaco en calle 48 SO, Power Sport Warehouse Inc., ave. José de Diego y medición Suiza Dairy.

Mantenimiento en subestaciones

Ponce: AD. Aeropuerto Regional Mercedita, cond. Michelle, Edu. Universidad Interamericana, recinto de Ponce, ind. Sabanetas, parc. Sabanetas, sect. Buyones, sect. Calzada, sect. Vallas Torres, urb. Alta Vista, urb. Central Mercedita El Vigía, urb. Los Caobos, urb. Reparto Sabanetas, urb. Villa Flores, urb. Buena Vista, urb. Jardines Fagot, urb. Los Almendros, urb. Valle Verde, urb. Villa de Juan, urb. Vista Alegre, urb. Constancia, urb. Vista Alegre, sect. Cuatro Calles, urb. Buena Vista, urb. Constancia, urb. Mercedita, urb. Vista Alegre, bombas Los Caobos.

Trabajos en el sistema soterrado

Cataño: Avenida Las Nereidas, terminal de Carros Públicos, terminal de Lanchas de Cataño, estacionamiento La Puntilla, Head Star en el Frente Marítimo de Cataño, calles Coll y Toste y Progreso, terminal de Carros Públicos, Biblioteca Municipal, kioscos Malecón de Cataño.

Avenida Las Nereidas, terminal de Carros Públicos, terminal de Lanchas de Cataño, estacionamiento La Puntilla, Head Star en el Frente Marítimo de Cataño, calles Coll y Toste y Progreso, terminal de Carros Públicos, Biblioteca Municipal, kioscos Malecón de Cataño. San Juan: Turismo, Aduana, Coast Guard, Corte Federal, muelles 1, 2 y 3, Banco Popular Los 2, hotel Sheraton y La Puntilla, recinto Sur, Marina, Comercio Paseo La Princesa.

Requerido por el cliente

San Juan: Calle O’Neill, Hato Rey.

Punto caliente

Cataño: Sub. 1890 Centro Médico Cárcel Bayamón, sub. 1888 Cárcel Bayamón TC, sub. 1886 V. Suárez.

Jueves, 22 de octubre de 2026

Reparación y mantenimiento de alimentador

Arecibo: Urbanizaciones Brisas de Palma Roja, Corales del Mar, Costa del Atlántico, Costas del Mar, Brisas del Mar 1 y 2; comunidades Islote y Vigía; condominios Atlántica, Oceanía y Boam; Caracoles, Rincón Chiquito, sector Víbora.

Urbanizaciones Brisas de Palma Roja, Corales del Mar, Costa del Atlántico, Costas del Mar, Brisas del Mar 1 y 2; comunidades Islote y Vigía; condominios Atlántica, Oceanía y Boam; Caracoles, Rincón Chiquito, sector Víbora. Orocovis: Bo. Botijas, sector El Puente, y bo. Gato, sect. Bajura, carr. 568.

Bo. Botijas, sector El Puente, y bo. Gato, sect. Bajura, carr. 568. Aibonito: Barriada San Luis, calle Palestina.

Barriada San Luis, calle Palestina. Coamo: Bo. Coamo Arriba, bo. Pedro García.

Bo. Coamo Arriba, bo. Pedro García. Las Piedras: Bo. Arenas, urb. Doralinda, Bellas Piedras Apartments, urb. Mansiones de Las Piedras, urb. Portales de Las Piedras, urb. Valle Piedra, urb. Palma Royal, urb. Estancia de Las Piedras, urb. Camino Sereno.

Bo. Arenas, urb. Doralinda, Bellas Piedras Apartments, urb. Mansiones de Las Piedras, urb. Portales de Las Piedras, urb. Valle Piedra, urb. Palma Royal, urb. Estancia de Las Piedras, urb. Camino Sereno. Río Grande: Carr. 3, sec. Juan González, parcelas Carrillo, sec. Los Carrillos, Reparto Costa del Sol, Villa Realidad.

Carr. 3, sec. Juan González, parcelas Carrillo, sec. Los Carrillos, Reparto Costa del Sol, Villa Realidad. San Juan: Calles Orquídea, Begonia, Petunia, Trinitaria, Reseda, Pasionaria, Narciso, Upsal, Gigi, Plananillo y Reseda, en urb. Santa María, San Juan.

Instalación de aparatos automatizados

Arecibo: Comu. Green, sect. Cuchi 1, urb. Villas de Campo Alegre, urb. Villa Silverio, sect. Quebradas, sect. Santiago Péndula, sect. Sorongo, urb. Alturas de Quebrada, Edu. Escuela Manuel Corchado, igl. Iglesia de Dios Pentecostal Aibonito de Hatillo, parc. Campo Alegre, parc. Manuel Candelaria, parc. Rafael Capó, sect. Arana, sect. Berrocales, sect. El 19, sect. El 21, sect. Las Cuarenta, sect. Mariposa, sect. Pentecostal, sect. Ranchos de Bayaney, sect. Sonadora, urb. Green Hill, urb. Reparto Ramírez, Bosque Estatal Río Abajo, Las Cotorras, Observatorio de Arecibo, comu. Juan A. Díaz Crespo, comu. Villa Rosa, parc. Mattei, sect. Boquerón, sect. Canta Gallo, sect. Cienegueta, sect. Combate, sect. Cuatro Calles, sect. Cuchi 1, sect. Guayabota, sect. Joya Los Yambo, sect. Juego de Bolas, sect. La Guinea, sect. Los Cacaos, sect. Los Caños, sect. Los Pichis, sect. Marcos Soto, sect. Paseo Los Robles, sect. San Rafael, sect. Vira la Guagua, urb. Jardines de Green.

Remoción de vegetación peligrosa

Florida: Bo. San Agustín, carr. 140 km 57.1.

Bo. San Agustín, carr. 140 km 57.1. Cayey: Estadio Ángel Correa, Montellano Basketball, cancha de balompié en avenida Los Veteranos.

Estadio Ángel Correa, Montellano Basketball, cancha de balompié en avenida Los Veteranos. Hormigueros: PR-344, bo. Jagüitas, sector Bracero, Coquí Cabrega, camino Los Acevedo, calle Aloe, camino Fondo de Saco, calle Luz Chela Rosas y camino Martín Pérez.

PR-344, bo. Jagüitas, sector Bracero, Coquí Cabrega, camino Los Acevedo, calle Aloe, camino Fondo de Saco, calle Luz Chela Rosas y camino Martín Pérez. Mayagüez: Calle Liseo y calle Manantiales.

Calle Liseo y calle Manantiales. Utuado: Limón, Frontón Yunes, Mameyes.

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Quebradilla / Camuy: Bo. Cocos, comunidad Las Piedras, urb. La Hacienda, urb. Santa Marina, sec. Fito Valle, bo. Yeguada, Brisas de la Sabana, Arca de Noé, bo. Camuy Arriba, esc. Luis Felipe Rodríguez García, bo. Piedra Gorda, urb. Vista Calvario.

Bo. Cocos, comunidad Las Piedras, urb. La Hacienda, urb. Santa Marina, sec. Fito Valle, bo. Yeguada, Brisas de la Sabana, Arca de Noé, bo. Camuy Arriba, esc. Luis Felipe Rodríguez García, bo. Piedra Gorda, urb. Vista Calvario. San Lorenzo: Carr. 183 R789 km 4.2, bo. Tomás de Castro.

Carr. 183 R789 km 4.2, bo. Tomás de Castro. Maricao / Sabana Grande: Bo. Indiera Fría y bo. Tabonuco, en carr. 366.

Bo. Indiera Fría y bo. Tabonuco, en carr. 366. Ponce: Reparto Cerca del Cielo, urb. Mansiones del Sur, Quebrada del Agua, sect. El Alto Santo Cristo, Los Ausubos, en Ponce.

Reparto Cerca del Cielo, urb. Mansiones del Sur, Quebrada del Agua, sect. El Alto Santo Cristo, Los Ausubos, en Ponce. Trujillo Alto: Urb. Round Hills, Trujillo Alto, bo. Santo Domingo, bo. Saint Just, Trujillo Alto, bo. Saint Just, carr. 187, carr. 181 R848 km 1.4.

Viernes, 23 de octubre de 2026

Remoción de vegetación peligrosa

Bayamón: Urb. Ext. Villa Rica, entre calle 3, calle 4 y calle 6.

Urb. Ext. Villa Rica, entre calle 3, calle 4 y calle 6. Ponce: Sector Bellezas, comunidad Lomas de Guaraguao, sector Santas Pascuas, sector Los Robles, sector Tibes.

Sector Bellezas, comunidad Lomas de Guaraguao, sector Santas Pascuas, sector Los Robles, sector Tibes. Sabana Grande: Bo. La Máquina, parcelas La Máquina, bo. Santana, bo. Minillas Alto, sector La Bolsa.

Reparación y mantenimiento de alimentador

Aibonito: PR-724, barriada San Luis y Ext. San Luis.

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Gurabo: Bda. Infierno, Gurabo, int. carr. 181 km 17 H7.

Bda. Infierno, Gurabo, int. carr. 181 km 17 H7. San Lorenzo: Urb. El Parque, San Lorenzo, carr. PR-9931, bo. Tomás de Castro, sector Lomas Linda y Sabala, carr. 183 km 5.3 int.

Urb. El Parque, San Lorenzo, carr. PR-9931, bo. Tomás de Castro, sector Lomas Linda y Sabala, carr. 183 km 5.3 int. Yauco: Indiera Fría, parcelas Alerta, El Quemao, La Delfina, bo. Friles, bo. Tabonuco.

Indiera Fría, parcelas Alerta, El Quemao, La Delfina, bo. Friles, bo. Tabonuco. Guánica: Bo. Arenas, carr. 332.

Instalación de aparatos automatizados

Patillas: Comu. Lamboglia, comu. Los Pollos, comu. Los Pollos 2, comu. Villa Pesquera, FGE. Planta de Tratamiento de AAA, sect. Barro Blanco, sect. Cagüitas, sect. Higüero, sect. La Luna, sect. Malagüeta, sect. Providencia, urb. Jardines de Patillas, urb. Melissa, urb. Portales de Jacaboa, urb. Solimar, urb. Valle de la Providencia, urb. Villa Esperanza, urb. Villas de Patillas, Edu. Escuela Rafalina E. Lebrón Flores, res. Residencial Villa del Caribe, sect. Casco Urbano, urb. Jardines del Mamey, urb. Mariani, urb. Parque del Sol, urb. Residencial Joseira, urb. San Benito, urb. San Martín, urb. Villas de Jerusalén, cem. Cementerio Municipal de Patillas, res. Residencial Esmeralda del Sur, sect. Casco Urbano, sect. Los Huertas, urb. Brisas de la Esmeralda, urb. El Paraíso, urb. El Remanso, urb. Residencial Esmeralda del Sur, urb. San José, urb. Valle Alto.

Sábado, 24 de octubre de 2026

Reparación y mantenimiento de alimentador

Arecibo: Carr. 639 km 2.3, bo. Sabana Hoyos, sec. Manantiales, sec. Candelaria.

Remoción de vegetación peligrosa

Guaynabo: Área de Altamira, PR-19.

Mantenimiento en subestaciones

Caguas: Edu. Escuela Rafael Quiñones Vidal, ind. Parque Industrial Bairoa, ind. Parque Industrial Villa Blanca, urb. Residencial Bairoa, cem. Cementerio Borinquen Memorial Park 1, sect. El Edén, urb. Altomonte, urb. Arbolada, urb. Bairoa Park, urb. Bairoa Park 2, urb. El Retiro, urb. Estancias del Turabo, urb. Estancias de Santa Teresita, urb. Mirador de Bairoa, urb. Parque Central, come. Bairoa Shopping Center, cond. Villa Blanca Apartments, ind. Parque Industrial Bairoa, sect. La 25, urb. Residencial Bairoa, urb. Santa Juana 2, urb. Santa Juana 3, urb. Santa Juana 4, urb. Villa Blanca.

Instalación de aparatos automatizados

Cayey: PR-14, casco urbano de Cayey, plaza Pintor Ramón Frade de León, parroquia Nuestra Señora de la Asunción, calle Morell Campos, calle Manuel Corchado y Juarbe, calle Luis Muñoz Rivera, Laboratorio Clínico Borinquen, Claro PR, Funeraria El Reposo, Be-U Psychology, LLC, Grupo Terapéutico y Educativo Neuro Conecta Corp., Farmacia Axxel, calle José de Diego, ave. Benigno Fernández García, calle Heraclio Mendoza, calle Núñez Romero, desvío Central, res. Luis Muñoz Morales, calle Carrión Maduro, esc. Emerita León, sector Los Carrasquillos y urb. Villa Verde.

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Gurabo: Bo. Masas II, carr. 181 km 17.8 int.

Trabajos en líneas de transmisión

Cidra: Sub. 3672, A.A.A. Cidra.

Domingo, 25 de octubre de 2026