¿Tu municipio está en la lista? LUMA realizará trabajos que podrían interrumpir el servicio eléctrico esta semana
Conoce los comunidades impactadas por la empresa en la semana del 12 al 18 de octubre
19 de octubre de 2026 - 10:13 AM
19 de octubre de 2026 - 10:13 AM
La empresa LUMA Energy realizará trabajos de mejorar planificadas esta semana - del 19 al 25 de octubre- en varios municipios, lo que podría causar interrupciones temporales en el suplido de energía eléctrica en algunas comunidades de la Isla.
“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, sostuvo la empresa.
Además de los trabajos programados, LUMA Energy también realizará mejoras al sistema que no provocarán interrupciones.
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
Relocalizador de alimentador
Remoción de vegetación peligrosa
Reparación y mantenimiento de alimentador
Reparación y mantenimiento de alimentador
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
Punto caliente
Remoción de vegetación peligrosa
Mantenimiento y reemplazo de soterrado
Nueva construcción
Balance de cargas
Reparación de líneas de transmisión
Remoción de vegetación peligrosa
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
Reparación y mantenimiento de alimentador
Instalación de aparatos automatizados
Nueva construcción
Mantenimiento en subestaciones
Trabajos en el sistema soterrado
Requerido por el cliente
Punto caliente
Reparación y mantenimiento de alimentador
Instalación de aparatos automatizados
Remoción de vegetación peligrosa
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
Remoción de vegetación peligrosa
Reparación y mantenimiento de alimentador
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
Instalación de aparatos automatizados
Reparación y mantenimiento de alimentador
Remoción de vegetación peligrosa
Mantenimiento en subestaciones
Instalación de aparatos automatizados
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
Trabajos en líneas de transmisión
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