“Una crisis de toda la vida y la factura no baja”: comunidad en Loíza lleva 14 días sin agua potable en medio de avería de la AAA

En algunos municipios el agua va y viene, pero, en sectores de Loíza , simplemente no llega. Hace dos semanas los vecinos viven una emergencia aparte, que se suma a un panorama general de crisis del sistema de acueductos de Puerto Rico.

“ Ya somos personas mayores para estar cargando cubos o cajas de agua. Tienen a Piñones abandonado, esto es un problema de toda la vida, la baja presión o falta de agua, y la factura no baja. Yo tengo que esperar a la medianoche para lavar ropa porque es cuando único hay presión”, sostuvo Juan Boria Reyes, quien reside en el barrio Torrecilla Baja hace 21 años.

La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes , llegó este lunes hasta el barrio Torrecilla Baja para recibir cuatro paletas de cajas de agua embotellada que compró el municipio, y que se entregaron casa por casa a las sobre 400 familias que no tienen agua potable desde hace 14 días.

“Las personas que viven aquí no han tenido presión de agua toda la vida, no solo hace 14 días, porque el tubo que suple agua a esta zona es pequeñísimo. Los que tienen cisterna no se dan cuenta de la necesidad, pero los vecinos encamados en la comunidad, sí”, narró Edgar Ramírez, de 68 años.