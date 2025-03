“Yo tengo la experiencia de (trabajar en) Estados Unidos, y ese problema técnico no es lo mismo. El ‘grid’ (la red) de Puerto Rico es totalmente diferente. Aunque sea una isla, no podemos compararnos con otras islas en el planeta, porque la calidad de la carga en Puerto Rico es diferente. No obstante, lo esencial de las microrredes, de que puedas conectarte y desconectarte de la red (central), es cierto, pero eso crea un impacto tanto positivo como negativo. Ese impacto negativo es lo que se está trabajando y mucha gente no está reconociendo por parte de LUMA (Energy)”, planteó Muñiz Vega, presidente de StarBlue Solutions.