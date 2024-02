Vecinos denuncian corte ilegal de árboles en finca ubicada en área inundable de Salinas

“Estamos convencidos de que no es un proyecto viable, por la ubicación” , advirtió la alcaldesa, quien adelantó que el proyecto no será endosado por el Municipio. “Tenemos una ordenanza municipal que no avala proyectos en zonas inundables y eso es una zona inundable . Difícilmente, va a contar con el endoso” , agregó Bonilla.

Caballero González comentó a El Nuevo Día que solo está “probando el mercado” y poniendo en una lista de espera a los interesados en sus contenedores. Si no obtiene los permisos, aseguró, no construirá. “Lo que la ley no me permita, no lo voy a hacer”, sostuvo.