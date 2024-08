Vigilantes al nivel de los ríos en Caguas por la lluvia provocada por la tormenta Ernesto

Los efectos del fenómeno atmosférico comenzaron a sentirse a eso de las 3:00 a.m. en Caguas, y ya entre las 6:00 a.m. y 7:00 a.m,. el río Bairoa había cubierto el puente del sector Los Ramos del barrio Las Carolinas. No obstante, el cuerpo de agua volvió a su cauce a media mañana.