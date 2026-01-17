“Voy subiendo, voy bajando”: las SanSe destacan entre las cinco noticias más leídas de la semana

Las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026, que llenaron el Viejo San Juan de música, color y algarabía, culminan mañana domingo y destacan entre las cinco noticias más leídas de la semana en El Nuevo Día.

Sin embargo, no fue el único tema que captó la atención de los lectores: en la lista también sobresalen los cambios en el programa matutino “Hoy Día Puerto Rico”, que transmite la cadena Telemundo.

A continuación las cinco noticias más leídas:

1. Entusiasmo y sorpresa entre los cruceristas que se encontraron con el jolgorio de las Fiestas de la Calle San Sebastián

Miles de turistas desembarcaron el pasado jueves en el Muelle de San Juan, donde fueron recibidos por calles repletas de vehículos, policías y una multitud entusiasta, todos ansiosos por participar en las Fiestas de la Calle San Sebastián, el evento cultural más concurrido cada año en la isleta de San Juan.

Entre los visitantes se encontraba Salomon Muyal, quien llegó a bordo del crucero Symphony of the Seas, de Royal Caribbean International, acompañado de 10 amigos desde Israel.

Lo que comenzó como un viaje más en crucero se convirtió en una experiencia única: al bajar, se encontraron con una de las celebraciones más grandes y vibrantes del Caribe, llena de música, color y algarabía.

Salomon Muyal llegó al Viejo San Juan. (Ramon "Tonito" Zayas)

En medio de los sorpresivos cambios en la plantilla principal de “Hoy Día Puerto Rico”, el programa matutino que se transmite por Telemundo anunció la llegada del doctor Guillermo Colón, mejor conocido como el “doctor de los rostros universales”, quien se integra como parte del equipo de colaboradores.

Según se indicó a través de un comunicado de prensa, el experto en medicina primaria y estética formará parte del segmento “Hablemos de salud”, donde todos los martes se ofrecerá al televidente información útil y práctica sobre bienestar, prevención y calidad de vida.

Dr. Guillermo Colón participará todos los martes en el segmento "Hablemos de salud". (Suministrada)

A una semana del fallecimiento del presentador del programa “Lo Sé Todo” de Wapa, Pedro Juan Figueroa, su familia confirmó la muerte de su madre, Luz María Rivera, quien sufrió un infarto el 9 de enero tras experimentar un fuerte dolor en el pecho.

La información fue confirmada por el hermano del reportero televisivo, José Figueroa, quien detalló la triste noticia en el programa.

“Mi mamá no soportó la pérdida de mi hermano y lamentablemente falleció, y ahora está con mi hermano, está en mejor sitio”, dijo.

El fenecido presentador, Pedro Juan Figueroa. (Suministrada)

La 83ª ceremonia de entrega estos prestigiosos premios se llevan a cabo desde el Beverly Hilton de Beverly Hills, California.

1 / 75 | Reina la elegancia y el glamour en la alfombra roja de los Golden Globes. La actriz Brittany Snow llega a la 83.ª edición de los Globos de Oro el domingo 11 de enero de 2026, en el Beverly Hilton de Beverly Hills, California. - Jordan Strauss 1 / 75 Reina la elegancia y el glamour en la alfombra roja de los Golden Globes La actriz Brittany Snow llega a la 83.ª edición de los Globos de Oro el domingo 11 de enero de 2026, en el Beverly Hilton de Beverly Hills, California. Jordan Strauss Compartir

Actualmente, la multifacética cuenta con una comunidad de casi 1 millón de seguidores en Instagram, donde comparte su estilo de vida, viajes y avances académicos.