Locales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Voy subiendo, voy bajando”: las SanSe destacan entre las cinco noticias más leídas de la semana

La lista incluye además reportajes sobre los cambios en la televisión local y lo más reciente de los Golden Globes

17 de enero de 2026 - 12:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las Fiestas de la Calle San Sebastián en el Viejo San Juan. (Facebook)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026, que llenaron el Viejo San Juan de música, color y algarabía, culminan mañana domingo y destacan entre las cinco noticias más leídas de la semana en El Nuevo Día.

RELACIONADAS

Sin embargo, no fue el único tema que captó la atención de los lectores: en la lista también sobresalen los cambios en el programa matutino “Hoy Día Puerto Rico”, que transmite la cadena Telemundo.

A continuación las cinco noticias más leídas:

1. Entusiasmo y sorpresa entre los cruceristas que se encontraron con el jolgorio de las Fiestas de la Calle San Sebastián

Miles de turistas desembarcaron el pasado jueves en el Muelle de San Juan, donde fueron recibidos por calles repletas de vehículos, policías y una multitud entusiasta, todos ansiosos por participar en las Fiestas de la Calle San Sebastián, el evento cultural más concurrido cada año en la isleta de San Juan.

Entre los visitantes se encontraba Salomon Muyal, quien llegó a bordo del crucero Symphony of the Seas, de Royal Caribbean International, acompañado de 10 amigos desde Israel.

Lo que comenzó como un viaje más en crucero se convirtió en una experiencia única: al bajar, se encontraron con una de las celebraciones más grandes y vibrantes del Caribe, llena de música, color y algarabía.

Salomon Muyal llegó al Viejo San Juan.
Salomon Muyal llegó al Viejo San Juan. (Ramon "Tonito" Zayas)

2. Un nuevo rostro se suma a “Hoy Día Puerto Rico” tras los recientes cambios

En medio de los sorpresivos cambios en la plantilla principal de Hoy Día Puerto Rico”, el programa matutino que se transmite por Telemundo anunció la llegada del doctor Guillermo Colón, mejor conocido como el “doctor de los rostros universales”, quien se integra como parte del equipo de colaboradores.

Según se indicó a través de un comunicado de prensa, el experto en medicina primaria y estética formará parte del segmento “Hablemos de salud”, donde todos los martes se ofrecerá al televidente información útil y práctica sobre bienestar, prevención y calidad de vida.

Dr. Guillermo Colón participará todos los martes en el segmento "Hablemos de salud".
Dr. Guillermo Colón participará todos los martes en el segmento "Hablemos de salud". (Suministrada)

3. Fallece la madre de Pedro Juan Figueroa: “Mi mamá no soportó la pérdida de mi hermano”

A una semana del fallecimiento del presentador del programa “Lo Sé Todo” de Wapa, Pedro Juan Figueroa, su familia confirmó la muerte de su madre, Luz María Rivera, quien sufrió un infarto el 9 de enero tras experimentar un fuerte dolor en el pecho.

La información fue confirmada por el hermano del reportero televisivo, José Figueroa, quien detalló la triste noticia en el programa.

“Mi mamá no soportó la pérdida de mi hermano y lamentablemente falleció, y ahora está con mi hermano, está en mejor sitio”, dijo.

El fenecido presentador, Pedro Juan Figueroa.
El fenecido presentador, Pedro Juan Figueroa. (Suministrada)

4. Reina la elegancia y el glamour en la alfombra roja de los Golden Globes

La 83ª ceremonia de entrega estos prestigiosos premios se llevan a cabo desde el Beverly Hilton de Beverly Hills, California.

La actriz Brittany Snow llega a la 83.ª edición de los Globos de Oro el domingo 11 de enero de 2026, en el Beverly Hilton de Beverly Hills, California.Brittany Snow.Ryan Destiny.
1 / 75 | Reina la elegancia y el glamour en la alfombra roja de los Golden Globes. La actriz Brittany Snow llega a la 83.ª edición de los Globos de Oro el domingo 11 de enero de 2026, en el Beverly Hilton de Beverly Hills, California. - Jordan Strauss

5. Del baile a la cima de los medios: el ascenso de Jacky Fontánez

Actualmente, la multifacética cuenta con una comunidad de casi 1 millón de seguidores en Instagram, donde comparte su estilo de vida, viajes y avances académicos.

Jacky Fontánez comenzó su carrera artística a los 15 años como bailarina y modelo.En el 2007 protagonizó el video de la canción "Down" de Rakim y Ken-Y.A inicios de 2026, la comunicadora se encuentra en una etapa avanzada de su proyecto de transformación de su nueva propiedad, así como enfocada en sus estudios graduados.
1 / 14 | Del baile a la cima de los medios: el ascenso de Jacky Fontánez. Jacky Fontánez comenzó su carrera artística a los 15 años como bailarina y modelo. - Suministadas Jackie Fontánez
